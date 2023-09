Got Talent: El participante que incomodó a Abel Pintos al revelar una intimidad

Este martes comenzó programa veinticinco de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un joven incomodó al cantante al revelar una intimidad suya.

Héctor Sacchi es un participante de 29 años, oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe. Para su presentación, cantó “It’s my life” pero en versión lenta. Pese a su esfuerzo, no logró convencer al jurado y por lo tanto, no avanzó de ronda.

Así fue la presentación de Héctor Sacchi

Hector Sacchi se paró sobre el escenario y brindó una palabras: “Mi nombre es Héctor, tengo 29 años y trabajo en Banco Nación”. Inmediatamente, su comentario generó la risa de todos los miembros del jurado.

Con el correr de los minutos, tanto Florencia Peña como Lizy Tagliani, comenzaron a bromear con el participante. Ambas le dijeron que le iban a consultar sobre temas bancarios, a lo que el oriundo de Santa Fe, con mucho carisma, siguió el juego.

Héctor Sacchi y su show

Héctor Sacchi incomodó a Abel Pintos con una intimidad

Inmediatamente después del diálogo, Héctor Sacchi miró a Abel Pintos y dijo: “De hecho, mi tía, conoce a Abel”. Rápidamente, todos miraron al cantante y La Joaqui tomó la palabra: “No te quiero quitar la originalidad, pero no sabés cuantas tías y madres embarazadas conocen a Abel”.

Ante estas palabras, el participante completó su idea: “Una vez te ayudó a hacer un plazo fijo. Se sacó una foto con vos. Se llama Liliana y le mando un beso”. Luego de esto, entre risas, el artista le mandó saludos también.

Momento de asombro de Abel Pintos

Después, comenzó el show de Héctor. Comenzó a interpretar “It’s my life” pero en versión lenta. Con el correr de los minutos, los miembros del jurado fueron tocando el botón rojo, excepto Florencia Peña, quién fue la única que no lo presionó.

Llegó el momento de las devoluciones, y la cantante de RKT dijo: “Me gusta mucho que hayas encontrado la música para escapar de las asfixia del día a día y más cuando trabajas con el público”.

Luego de esto, Sacchi respondió: “Yo trabajo con jubilados y pensionados. Yo me crié con mis abuelos. Quién no respeta a sus abuelos, no respeta su historia”. Inmediatamente, se ganó el aplauso de todos los presentes.

El participante que incomodó a Abel Pintos

El siguiente en dar su opinión, fue Abel: “Me parecés un tipazo. Está bueno tu entusiasmo. Si te gusta por ahí, dale... Hoy no está. Está lindo que disfrutes”. Posteriormente, siguió Peña: “Dale con el estudio de canto. Te falta todavía y se que estás en una etapa de experimentación... Vas bien”.

Por último, Lizy habló: “Sos arrasador en imagen y presencia... Me parece que tu energía la tuve en algún momento y ese después está por llegar en algún momento”. Todos los miembros del jurado votaron que no y el participante no logró avanzar de ronda.

