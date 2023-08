Got Talent Argentina: Mendoza copó el escenario y con más suerte que talento sumó dos nuevas estrellas

Bueno, Mendoza no metió a nadie a la casa de Gran Hermano porque estaba reservado a los participantes para Got Talent Argentina. Todas las noches aparece un coterráneo en el escenario del mega show de Telefe y en general, con muy buenos resultados. Este martes no fue diferente, pero la suerte jugó un papel importante.

El primero en pisar el escenario fue Thiago Maldonado, que con tan sólo 12 años se metió al jurado en el bolsillo y pasó de ronda por su increíble talento con lo timbales. Su picardía y desfachatez fueron las grandes protagonistas de la noche. El nene, con la aprobación unánime del jurado pasó de ronda y vamos a tener que esperar a la próxima instancia para ver cómo sigue su paso por el certamen.

El joven mendocino sorprendió al jurado con su talento y picardía

Pero no fue el único mendocino de la noche. Este jueves, dos participantes de la tierra del sol y del buen vino pisaron el escenario de Got Talent. Uno se quedó en el camino, pero Nadya, con muchísima suerte, sigue en carrera.

Gabriel “Gaelio” Florio, el reguetonero de cuyo

El personaje llegó al escenario con un look digno de todo reguetonero. Con un tapado negro, cadenas doradas y unas gafas oscurísimas, Gaelio se presentó ante el jurado con todo.

El músico mendocino cantó un tema suyo y, pese a su buena onda, no logró convencer al jurado. Si bien logró terminar sin ninguna cruz roja, a la hora de votar Emir le dio un voto positivo, pero Flor Peña, Abel y la Joaqui no lo acompañaron, y Gaelio quedó afuera de la competencia.

Nadya Mayorga, una muñeca rockstar

Casi al final de la noche, Nadya Mayorga llegó al escenario y con su look sorprendió a todos. La joven mendocina subió con un estilo entre escolar y otaku, con una faldita escocesa, una camisa blanca y una corbata igual a la falda.

Al momento de tocar, la mendocina eligió un tema de AC/DC y llenó el escenario de rock, pero no fue suficiente. Emir y Abel Pintos pulsaron los botones rojos y el destino de Nadya pendía de un hilo.

Finalmente, la joven logró revertir la decisión y si bien Abel siguió con su postura del no, Emir cambió, sorpresivamente, de decisión y le dio otra oportunidad. Ahora Nadya pasó de instancia y sigue en carrera.

