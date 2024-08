Gonzalo Valenzuela denunció que fue drogado y asaltado por un taxista en Chile

El reconocido actor Gonzalo Valenzuela fue víctima de un grave incidente de inseguridad en su país, en Santiago de Chile, luego de una cena con amigos donde pidió un taxi para regresar a su casa, pero ocurrió lo peor.

El modelo contó que fue drogado dentro del restaurante y que el conductor del vehículo se aprovechó de la situación para robarle. Según su testimonio, el conductor le sustrajo su tarjeta de crédito y retiró 400 mil pesos chilenos.

“A los dos minutos me preguntó por qué estaba llorando y me pasó una botella de agua. Al rato me pasó el aparato para que le pagara el viaje mucho antes de llegar a destino”, explicó Valenzuela en una entrevista con el noticiero chileno T13. Relató que el dispositivo de pago rechazó varias veces la clave de seguridad y que, cuando le entregó la tarjeta al conductor para que él intentara hacerla funcionar, este “hizo el cambio de tarjeta”. “Le dije de parar en un cajero y cuando bajé, el auto se fue”, añadió indignado. “Miro la tarjeta y claro, era de otra persona. Tenía otro nombre. El gallo me había cambiado la tarjeta”.

Gonzalo Valenzuela comentó que fue drogado por un taxista.

A todo esto, la expareja de Juana Viale sumó: “no me acuerdo de nada más hasta que llegué a mi casa”. Como dato surgió que otros comensales del mismo restaurante denunciaron que el comercio ofrece traslados privados para estafarlos utilizando un método similar al que fue víctima Valenzuela.

“Una vez fui a ese restaurante, pedí un trago y a los pocos minutos perdí la noción de mi cuerpo, de lo que estaba pasando. Desperté en un auto sin mis cosas, desorientada y me costó reconocer en qué calle estaba”, contó una denunciante.