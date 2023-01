Globos de Oro: el minuto a minuto y todos los ganadores de la 80 edición

Los Globos de Oro vienen de sufrir un enorme boicot en la ceremonia del 2022 y finalmente regresa recargada en la noche de este martes 10 de enero.

La gala es conducida por Jerrod Carmichael, quien comenzó la velada con el humor que lo caracteriza: “Estoy aquí porque soy negro”, fue el chiste con el que inició la velada y que hizo referencia a las polémicas que la premiación afrontó en años pasados, donde se los acusaba de no tener diversidad.

Esta ceremonia cuenta con la particularidad de que hay presencia argentina en el recinto, ya que la película Argentina, 1985 está nominada en la terna “Mejor Película en idioma no inglés”.

Los ganadores de la 80 edición

Mejor Actor de Reparto

Jonathan Ke Quan gana como Mejor Actor de Reparto en Everything Everywhere All at Once.

Mejor Actriz de Reparto

La actriz Angela Bassett ganó a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Black Panter: Wakanda Forever.

Mejor Actor de Reparto de Serie

Tyler James Williams ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto de una serie por Abbott Elementary.

Mejor Música

Justin Hurwitz se llevó el Globo de Oro por Mejor Música en Babylon.

Mejor Canción Original

Naatu Naatu, canción de Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava y M.M. Keeravani para la película RRR ganó el premio a Mejor Canción Original.