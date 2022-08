Gardel de Oro: qué dijo Wos después de ganarlo y convertirse en el artista más joven en alzarlo

La música urbana argentina, esa que recorre y cautiva por todo el mundo, tuvo su gran consagración en el país que la exportó: Wos, el meteórico rapero que salió de las batallas de gallo y que se lanzó como el abanderado de un movimiento musical torrencial, se llevó el Gardel de Oro en los Premios Gardel. El motivo fue su disco “Oscuro éxtasis”, y se convirtió -con 24 años- en el artista más joven en tenerlo.

Los emocionantes momentos se vivieron en el Movistar Arena, donde Valentín Oliva -poco antes de la medianoche- se alzó con el galardón dorado, el máximo honor de la música argentina (en las últimas ediciones lo tuvieron Marilina Bertoldi - 2019- y David Lebón -2021-).

Wos y Nicki Nicole reciben y dedican el Gardel a mejor colaboración de música urbana por "Cambiando la piel". (Gentileza Capif)

Pero también hubo un reconocimiento para la música mendocina. El dúo Orozco-Barrientos, de amplísima trayectoria, habían sido los únicos nominados de nuestra provincia. Y lo lograron: ganaron el Mejor Álbum de Folklore Alternativo por su disco “Regreso”.

La felicidad del ídolo

“Elijo no esperar nada porque tampoco hay nada que pueda hacer”, había dicho Wos antes de la premiación, cuando se presentía en el aire que el oro iba para él. Después, en la tradicional conferencia de prensa post-ceremonia, se explayó frente a la prensa, entre la que estuvo diario Clarín, que transcribió las siguientes preguntas:

-¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuándo escuchaste tu nombre como ganador del Gardel de Oro?

-Nada, un vacío total. Y después, obviamente, el abrazo con mis cumpas. Es una sensación que todavía estoy viviendo, así que no hay mucho análisis que pueda elaborar. Pero es una felicidad enorme, sobre todo por los grandes colegas músicos que también han recibido este premio.

Fito Páez felicita a Wos por haber ganado el Gardel de Oro. "Formás parte del gran tesoro de la música", lo elogió. (Gentileza Capif)

-Con estos Premios Gardel legitimaste la música urbana. ¿Qué te pareció, al mismo tiempo, haber ganado en categorías de rock?

-La escena urbana es mucho más amplia, y hay gente que hace muchos años que está haciendo esto, como ocurre en las plazas. Son un montón de otros personajes los que llevan la música urbana a lo más alto, pero está buenísimo encontrarme con un montón de colegas que me cruzaba a los catorce años cuando ni hacía música, eso es algo hermoso. Y es loco esto de las categorías, es algo que siempre me costó y aún hoy me cuesta. Está bueno haber pasado por esas categorías, porque el disco pasa por todo eso, y permite juntarse y compartir con gente que hace música muy diversa.

Las palabras de Orozco-Barrientos

El emblemático dúo cuyano que forman Raúl Tilín Orozco y Fernando Barrientos logró un nuevo hito con este premio.

“Fue muy importante la nominación, porque como bien indica el título del disco es un regreso a muchas cosas. El regreso a la independencia, salir de la pandemia, el regreso a grabar en nuestra provincia con gente de Mendoza, a grabar con mis dos hijos Luciana y Coco. Y de manera muy sutil es volver al barrio”, reflexionó Orozco con Los Andes.

El dúo Orozco-Barrientos ganó como el Mejor Álbum de Folklore Alternativo.

“Estamos extremadamente contentos de recibir esta premiación, que nos tomó de sorpresa y estamos muy felices”, resumió el músico. El disco fue lanzado en plataformas digitales el pasado 5 de noviembre y luego presentado en varias ciudades del país.