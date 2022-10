“¡García!”: cómo es la nueva apuesta española de súper agentes secretos estilo James Bond

La serie española “¡García!”, que estrenó ayer en HBO Max, es una adaptación del comic del mismo nombre, que cuenta la historia de un agente secreto de la década del ‘60 que, bajo las órdenes de Franco durante la dictadura de ese país, es criogenizado y despierta en la vida actual.

Aquí se topa con un escenario incomprensible para él: el caudillo está muerto y la izquierda ha secuestrado a la candidata del partido de derecha. El siglo XXI, con una tecnología, sociedad y política desconocidas para el agente secreto, se torna más absurdo aún al descubrir que, además, la izquierda no solo está legalizada, sino que tiene gran apoyo social.

Lo interesante de esta historia (más allá del satírico accionar de un agente súper secreto, de traje y pelo engominado estilo James Bond) es descubrir cómo las grietas políticas atraviesan otras sociedades, hacer un recuento de los cambios históricos vivenciados en poco más de 50 años y comprender que las secuelas que dejó el siglo pasado fueron las semillas del mundo que tenemos en la actualidad.

Todo teñido de un tono mitad thriller - mitad comedia, que le otorga un ritmo dinámico y entretenido a una serie que de otro modo (por tratarse de temas de corte netamente vinculados a la historia política española) podrían resultar ajenos al gusto local.

Sin embargo, el contraste del estereotipo de agente secreto de la Guerra Fría ubicado en una ciudad actual trasciende la mirada local española para darle al personaje y a la historia una identidad sin pasaporte, que fácilmente puede ser ubicada en la realidad de cualquier país que haya atravesado una genealogía similar.

Con gran acierto, la secuencia inicial ambientada en los años 60 está grabada en blanco y negro y en formato 4:3, al igual que los flashbacks, permiten trasladarnos a la época de la que procede García y permite al espectador descubrir quién era él en esa otra época, quiénes fueron sus compañeros (los “Nueve”, que son una especie de “Vengadores” españoles) y cómo llegó a ser criogenizado.

Francisco Ortiz protaginza la serie

“El desembarco de HBO Max y otras plataformas en España han posibilitado que de repente lo local no sea ajeno a una distribución y una exhibición mundial y que -más importante todavía- el castellano como lengua no sea un impedimento para que una serie se vea de repente en otros territorios”, dice Eugenio Mira, el director de la serie.

“En Netflix, uno de eventos ha sido ‘El juego del calamar’, una serie hecha en Corea del Sur, y la gente no tenía problemas en verla doblada o con subtítulos, entonces yo creo que ha habido un cambio en los hábitos de consumo de los espectadores”, continúa.

García, junto a Antonia, descubren un complot que atraviesa décadas

Sinopsis

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie está protagonizada por Antonia, una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración tramada hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García, creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. García se siente desorientado y confundido en un país que se encuentra completamente cambiado. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia aprenden a trabajar juntos al verse involucrados en una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

La izquierda tiene secuestrada a una candidata de la derecha

Los protagonistas

La serie está protagonizada por Francisco Ortiz en el rol de García, conocido por sus papeles en “El secreto del puente viejo”, “Amar es para siempre” (Antena 3) y “El Cid” (Amazon Prime Video). Lo acompaña Veki Velilla en el rol de la joven periodista Antonia, quien con una incipiente carrera ha participado en nueve producciones de las cuales ha protagonizado seis, entre las que se destacan “Amar es para siempre” y “La Catedral del mar”.

Velilla, la protagonista, manifestó el peso y la responsabilidad del rol que le toca, a la vez que se refirió a la internacionalización del proyecto: “Intento no pensar en la repercusión que pueda tener, que creo que va a ser bastante porque estamos hablando de una historia que se puede extrapolar a prácticamente cualquier parte del mundo”, destaca.

Desde el punto de vista político, el director también explica por qué le atrajo el proyecto “al representar el pasado, el presente y el contraste que existe entre la visión que se tiene de cada cosa según qué lado de la historia te ubica. Me gusta la idea del país de oposición, de capas de abajo arriba, de una nueva forma de entender lo que es un país. En España tenemos una idiosincrasia muy concreta porque es un país con una monarquía constitucional, tenemos al mismo tiempo la religión católica, que es probablemente uno de los países en los que más poder tiene, junto a Italia y Polonia y una dictadura de 40 años que ha deformado y hundido creando un agujero negro” detalla.

Viki Velilla interpreta a Antonia, la joven periodista que despierta a García

En este sentido, el director explica cómo y por qué un personaje de ficción como García subyace un mensaje político: “Probablemente el siglo XX sea el más inspirador de la historia de la civilización humana, y que el XXI como hemos empezado no pinta muy bien. Me gusta mucho pensar en la idea de García no solo como un personaje de su época sino de ficción, porque creo que a muchos nostálgicos les gustaría pensar que algo como García era posible, y cómo los confronta me parece que eso es muy interesante”, detalla, desde el análisis de la realidad que atraviesa a su país. “Vivimos en un mundo en el que te sorprenden las narrativas que se crean alrededor de los extremos”, sintetiza.

La serie cuenta además con una gran cantidad de efectos especiales y escenas en las que el rendimiento físico ha puesto a los actores en situación de mucho desgaste: “Pero no ha sido duro porque sarna con gusto no pica”, dice Veki Velilla, quien pasa gran parte del primer capítulo corriendo.

Otro punto para destacar es la banda sonora que, además, fue creada por el mismo director, que también es músico: “Me parecía una oportunidad espectacular porque como músico ya he hecho banda sonoras de mis propias películas, pero nunca me había enfrentado a algo tan grande como seis horas de ficción, de 16 actos con siete personajes principales que se enfrentan cada uno con otro. Como cineasta es uno de los grandes privilegios de este proyecto que me lo llevaré conmigo forever”, concluyó.