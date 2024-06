Gabriela Martínez, de Las Pelotas: “Estamos disfrutando más de la vida pero a veces seguimos enojados”

Las Pelotas, una de las bandas más icónicas del rock nacional argentino, vuelve a Mendoza como parte de la gira nacional con la que está recorriendo distintas ciudades, para presentarse esta noche en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, de Ciudad) a las 21. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com , Maxi Mall y Moicano Rockería.

Tras la exitosa gira del 20º aniversario del álbum “Esperando el Milagro”, la banda comandada por Germán Daffunchio no descansa y prepara una serie de conciertos para repasar sus clásicos y sus composiciones más recientes.

Presentan temas de su próximo disco

Entre las últimas realizaciones de la banda, se cuenta el sencillo “Solito Vas”, una versión en vivo grabada durante su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires en 2023, y “Es Clara”, una canción que transita por los rincones de la reflexión, el encuentro y la esperanza. La producción artística estuvo a cargo de Germán Daffunchio y Sebastián Schachtel. “Es Clara” nació en ese proceso de búsqueda y desarrollo en su estudio en Nono, donde se sumergen en nuevas ideas.

“El presente y futuro de Las Pelotas está construido de nuevas canciones. Nos encanta tocar en vivo y hacer giras, pero todo eso se pone más interesante si sabemos que hay nuevas músicas construyéndose”, reflexiona Schachtel en la comunicación previa a la gira. Siempre vigentes, Las Pelotas continúa acercándose a su público más fiel y escribe una nueva página en la historia del rock nacional.

Tras la muerte de Luca Prodan y la separación de Sumo, nació Las Pelotas a finales de 1988 con una mixtura entre estilos heredados y la ya cimentada identidad del rock nacional, que por entonces confluía en un ska trepidante, riffs rockeros, canciones de melodías simples y baladas reggae.

La formación inicial incluía a Alejandro “Bocha” Sokol como cantante, Germán Daffunchio en la guitarra, Alberto “Superman” Troglio en la batería y Willy Robles en el bajo. Poco después, se unieron Tomás Sussmann como guitarrista y Guido Nilsenson, quien reemplazó a Robles, aunque este último fue reemplazado nuevamente por Marcelo Fink para la grabación del primer álbum, Corderos en la noche (1991), un trabajo de estilo postpunk rural grabado en las caballerizas de la casa de Timmy McKern, en Nono, Traslasierra, un gran amigo y ex compañero de colegio en Escocia de Luca. Durante el constante cambio de bajistas, también pasaron Marcelo Scasso y Beno Guelber, siendo este último el músico anterior a la llegada de Gabriela Martínez, que coincidió con la salida de Troglio y la incorporación del baterista definitivo, Gustavo Jove.

En charla con Los Andes, Gabriela Martínez habla de las giras, los nuevos temas, el recuerdo de Sokol y sus inicios en la banda.

-¿Cómo viene la nueva gira y esta visita en Mendoza?

La verdad que siempre estamos girando. Después de la pandemia nosotros arrancamos enseguida, en el 2021, de hecho con el acústico en Mendoza. Ahí ya lo dudo, pero me parece que en el 2022 también fuimos a Mendoza. La verdad que es una provincia que visitamos todos los años, nos sienta bien, así que tratamos de ir seguido y siempre encontramos una excusa. Pensá que con tantos discos y con tantos temas buscamos siempre una para volver.

Nosotros vivimos tocando, es parte de nuestra esencia, componer discos nuevos y seguir dando batallas, recorriendo nuestro país que es tan extenso y que nos da esa posibilidad.

-Presentaron temas nuevos, ¿Están trabajando en un disco?

Estamos en eso, el año pasado sacamos un tema nuevo, que como fuimos a Mendoza en abril no lo presentamos porque salió en agosto. Lo que pasa es que giramos bastante, de hecho ahora llegamos de España.

-¿Cómo les fue por allá?

Súper bien. Hicimos cinco shows. Fuimos a Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Mallorca.

-¿Se consume rock nacional en España como en el resto de Latinoamérica?

En España cada vez que vamos, yo siento que lo que va mucho son los argentinos, para mí esa es la gran diferencia con el resto de Latinoamérica. A Paraguay, Chile y Uruguay, vamos todos los años, se consume rock argentino, pero por gente de esos países. En España, la sensación es que los que van son los argentinos que llevan a algún amigo español y que les gusta. pero el que mueve es el argentino.

Vos que has estado en los últimos 30 años con la banda ¿Cómo vivis el crecimiento de Las Pelotas?

Un poco más, 31 años. Yo siempre, cuando por ejemplo con esto que te decía de España o cuando me encuentro con gente que me saluda, me doy cuenta de que todos crecimos juntos. Después de tantos años, hay tantas generaciones diferentes que se cruzan viendo la banda. Porque las generaciones nuevas que se acercan también muchas veces van con un primo mayor, con un tío, he llegado a ver nietos con abuelos. Eso es muy fuerte. Obviamente que también es el fruto de estar tocando tantos años y seguir renovando. De seguir haciendo canciones nuevas. Hay gente que por ahí conoce más las nuevas que las viejas, y gente que conoce más las viejas que las nuevas. Pero las distintas generaciones van a un mismo show y lo comparten, es bastante fuerte.

Tengo un amigo que el año pasado fue a un show con la hija y me dijo que en un momento miró a su hija y ella lloraba, y él se puso a llorar también. Me parece un flash, la verdad.

-Pero vos te referís a cómo los ve el público y la pregunta va a cómo ves vos el crecimiento de la banda.

Después de tantísimos años de tocar juntos, es mucho más fácil. Crecimos como personas y como músicos también. Y en esta cosa de tantos años tocando juntos, nos entendemos bastante bien, hacia dónde queremos que vaya una canción, ya la búsqueda pasa por otro lado, porque las canciones surgen tocando entre nosotros. Empiezan a surgir ideas, pero vamos más enfocados hacia dónde queremos que vaya una canción, cómo hacerla sonar. Y cuando digo que crecimos juntos, es que hemos crecido en todos los aspectos.

-¿Es cierto que te enteraste que eras parte de Las Pelotas por una nota en el suplemento “Sí” de Clarín?

(Se ríe) Quiero aclarar primero que hace 30 años la comunicación era muy diferente. Yo no tenía un teléfono, tenía que ir a un locutorio a la vuelta de mi casa, donde levantaba los mensajes que me dejaban, una vez por semana. O en la casa de mis padres, donde sí había un teléfono. Así que quiero aclarar en defensa de mis compañeros, que la vida era otra. Más ellos estando atrás, en Traslasierra (Córdoba) era una llamada por Telefónica, tenías que tener fichas, un teléfono público que funcionara, llamar y que el otro esté… eran muchas las variables. En defensa de mis compañeros, que no me avisaron directamente.

-¿Cómo fue ese momento, fue casualidad o te avisaron que salía tu nombre en el diario?

No, en mi trabajo miraba el diario, y los viernes miraba el Clarín para ver qué había pasado, qué novedades había, quién iba a tocar. Y en un recuadrito decía que Gustavo y vos éramos la nueva base de Las Pelotas. Fue un momento de mucha alegría. Obviamente ni me imaginaba todo lo que estaba por venir. Ese era el puntapié de estos treinta y pico de años juntos, de tantas canciones, discos y recitales. Imposible imaginar todo lo que podía llegar a venir, pero sí lo recuerdo con muchísima alegría. Fue la bisagra de mi vida, básicamente.

-¿Tu familia cómo tomó todo esto?

Súper bien. Pero bueno, tampoco Las Pelotas eran un grupo tan conocido.

Si querés que te cuente algo más insólito, muchos años después, mi padre me dice: “Yo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Daffunchio y el hijo tocaba la guitarra”. Nuestros padres habían sido compañeros de oficina. De hecho, la mamá de Germán se acordaba de mi padre y se volvieron a poner en contacto 30 años después. Mis padres habían sido celestinos entre el padre de Germán y la madre. Llevaban las cartas. Increíble.

-Un poco también la banda le debe su existencia a tu padre, entonces.

Un poco sí.

-Es sabido que tenías un vínculo especial con El Bocha. ¿Lo extrañas? ¿Cómo lo recordás?

La verdad es que por momentos lo recuerdo con muchísimo cariño y lo extraño. Alejandro era un frontman increíble, muy carismático, pero eso también hacía que a veces se subiera a los escenarios y no se acordara de las letras, se equivocara o desapareciera. Tengo unos recuerdos hermosos de él, pero no me olvido de toda la parte más difícil.

-Supongo que los claroscuros son los que lo agigantan en la memoria.

Sí, su figura también era muy fuerte. Y eso también hacía que en el momento de hacer los discos fuera muy complejo porque no venía. A veces nos íbamos a Traslasierra a componer y él no aparecía. Era muy difícil llegar hasta allá. Primero porque teníamos autos bastante precarios, salías y no sabías cuándo llegabas, las rutas eran otra cosa, tardábamos catorce horas para llegar. Y allá te quedabas totalmente incomunicado con tu familia, amigos y él no aparecía. Era muy complejo.

-¿Sentís que el rock nacional fue machista y ya no lo es, o nunca lo sentiste así?

Creo que toda nuestra sociedad era machista, no solo el rock. Lo podías ver en cuanto salías a la calle, a veces dentro de tu casa. Yo siempre digo que hice un camino distinto porque estuve en un grupo con hombres. No sentía que se me cerraran las puertas por ser mujer. Siempre fui un bicho raro, porque ni me planteé que por ser mujer no iba a poder tocar el bajo en un grupo de hombres. Y fui a parar a un grupo que en el ‘93 probó a una mujer y dijo: “Ah, me gusta, vamos juntos para adelante”. Era un grupo de bichos raros, no era la única. No sentí que fui discriminada. La sociedad entera era machista, pero hice un camino diferente.

-Volvamos al futuro disco. En el tema " Es clara”, se percibe una banda más reconciliada con la vida, menos crítica. ¿La banda está en ese momento de madurez o es solo un tema que surgió así?

En el disco anterior todavía teníamos temas como “Nadie fue”, un poco enojados con las realidades que nos toca vivir. Pero crecimos y ahora creo que podemos contemplar y disfrutar más de la vida, los amaneceres, los atardeceres. Con menos enojo, pero a veces seguimos enojados, es parte de nosotros. También está bueno marcar esos puntos que molestan y enojan.

Ficha técnica

Recital: Las Pelotas, banda de rock nacional.

Fecha: Sábado 29 de junio a las 21 horas

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo, Mendoza.