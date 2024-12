Gabriel Vacchelli, ganador del Premio Vendimia de Novela 2024: “Me atrapan las historias largas”

Gabriel Vacchelli acaba de ser reconocido con el primer premio del Certamen Literario Vendimia en la categoría novela. Es la tercera vez que lo gana, siempre en el mismo género. En 2012, cuando se abrió la categoría en este concurso del Gobierno de Mendoza, ganó con Agualima. Luego, en 2014, se impuso con Malditas mujeres en bicicleta. Ahora, diez años después de aquel premio, vuelve a ser elegido, esta vez con El rastro del huemul azul, su última novela.

Gabriel estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Comahue y además de escritor es docente. Tiene tres novelas publicadas: las dos mencionadas y Pájaros cautivos en Taormina, que ganó a su vez el premio San Juan escribe en 2018. Lo entrevistamos para conocer algo de su trayectoria y de su nueva obra premiada.

—¿De qué trata El rastro del huemul azul?

—Es diferente a las otras novelas que escribí. Un poco más corta. Está ambientada en la Patagonia, en el Lago La Plata. El personaje central es una chica, de unos 20 años, que llega a la Patagonia para saber algo más sobre su madre, una estudiante de Biología muerta en circunstancias extrañas. La idea de la protagonista es al menos encontrar dónde está enterrada su mamá y llevarle flores. Pero en ese intento termina confrontando con los mismos poderes que acabaron con la vida de su madre: los cazadores y los cotos de caza ilegales, los hoteles clandestinos que les sirven de refugio, los terratenientes que roban sus tierras a los pueblos originarios, los destructores del ambiente.

—¿Tenés mucho conocimiento de la Patagonia?

—El conocimiento no es de forma directa. He leído y me interioricé sobre los problemas ambientales en el sur y sobre la extinción de especies, como el huemul. Justamente la militancia de la madre de la protagonista tenía que ver con crear una reserva donde conservar esa especie en peligro de extinción.

Gabriel Vacchelli es escritor y ganó el primer premio en el certamen Vendimia de letras. Foto: Los Andes

—¿Cómo surgen las ideas para tus novelas?

—Es medio aleatorio. Siempre tiene que ver con algún tema de actualidad y con cuestiones personales. Con todo eso voy armando los proyectos. Siempre hay una idea base, algo que a mí me motiva, sobre lo que siento empatía o que se relaciona conmigo. Y ahí arranco. A veces surge, a veces no. Hay un montón de ideas que van quedando en el cajón. Tengo muchas novelas que han quedado en proceso.

—Por lo visto te tira el formato novela...

—Sí, me gusta mucho la novela, pero tengo cuentos también, aunque no los he publicado. Me atrapan más las historias largas, que tienen más contexto, donde me puedo explayar. Es otro tipo de escritura, más descriptiva. Puedo jugar con las características de los personajes, cómo piensan, cómo sienten, lo cual para mí es muy importante.

—¿Escribís todos los días?

—Trato de hacerlo todos los días, sí. A veces sale mejor, otras veces no tanto. La disciplina es dedicarle tiempo a la escritura a diario. Además, cuando empezás con una novela te lleva tiempo recopilar información. En este caso tuve que acopiar data que no conocía, sobre el huemul, sobre los problemas ambientales, todo el asunto de los cotos de caza donde incluso se implantan animales para que la gente los cace y de los hoteles clandestinos en la Patagonia. Todo ese trabajo te lleva tiempo. Tengo otra novela que sucede en el norte de Chile, en Atacama. Yo no sabía nada del tema de los mineros en el norte de Chile, una matanza que hubo ahí a principios del siglo pasado. Y para poder escribirla me puse a investigar a fondo…

Gabriel Vacchelli es escritor y ganó el primer premio en el certamen Vendimia de letras. Foto: Los Andes

—¿De eso se trata tu próxima novela?

—Sí. Aunque antes tengo otra, que está por ser publicada en 2025. Por lo menos ya está hecho el contrato con la editorial, y esa sí está ambientada acá en Mendoza, en Cacheuta y parte también en las islas de Cabo Verde, en África.

—¿Cuáles son tus novelistas preferidos?

—Me gusta mucho Juan Carlos Onetti y también Guillermo Martínez. Ahora estoy leyendo a Roberto Bolaño, a quien no había leído, y me gusta también. Mario Vargas Llosa es un referente para mí. De lo mexicanos me gusta Juan Rulfo. Soy autodidacta, tengo base académica para la sociología, pero no para la escritura.

—La pulsión de escribir, ¿viene de familia?

—No, para nada. Mi madre es ama de casa y mi papá, maestro mayor de obra.

—¿Y cómo empezaste a escribir?

—A partir del trabajo social. Empecé a investigar casos de mujeres con distintas situaciones que tenían que ver con el género: madres solteras, mujeres víctimas de violencia... En el intento de dejar constancia de esas historias es cuando empiezo a narrar. Hacía lo que se llaman “textos blandos”, los que, si bien tienen que ver con la metodología del trabajo social, se hacen en forma narrativa. Y ahí empecé a animarme a escribir los primeros cuentos, los primeros relatos. No fue algo vocacional, digamos, algo que hice desde joven. Siempre me gustó mucho leer, sí he sido lector y, bueno, creo que también eso ayudó.

El ganador del Certamen Literario Vendimia 2024 en la categoría Novela, certificado en mano, en el acto de recepción de premios organizado por la Secretaría de Cultura.

Así escribe Gabriel Vachelli

La sinopsis de El rastro del huemul azul podría resumirse así: “La niña de las flores”, así llaman a la bióloga naturalista que se adentra al bosque austral en busca de respuestas a la vida que se le escurre de las manos. Veinte años después, su hija Malvina viajará desde el otro lado del mundo para ir detrás de los rastros de su madre ausente. Al poco tiempo de llegar a la Patagonia, se verá involucrada, al punto de perder la vida, en la lucha de un grupo ambientalista, que pretende sacar a la luz la existencia de un lujoso hotel internacional para cazadores furtivos, donde se ofrece a los hospedados un especialísimo coto de caza con especie protegidas de todo el planeta.

A continuación, un fragmento del comienzo de la novela.

Fragmento (capítulo introductorio)

En pantalla gigante se proyecta un recuento emotivo de la jornada de caza. Allí los presentes se identifican, sonríen complacidos de la proeza, algunos se vanaglorian más que otros, y todos se sienten satisfechos con el logro ―a cada cual le ha tocado vivir la experiencia de cazar lo que está vedado para el resto, matar lo prohibido, lo escaso, lo insólito. El paquete incluye premios, una especie de certamen por categorías que se desenvuelve en cada salida al campo. La última noche será la de cierre, otra vez en las instalaciones del hotel, allí se ha proyectado la entrega del premio mayor, pensado para quien logre hallar y cazar un ejemplar de huemul. Una pareja de estos ha sido traída desde el bosque austral chileno, cría incluida, justamente para coronar este primer encuentro inaugural. Esa noche el premio aún permanece vacante (…)

(…) Las luces aumentan y la estridencia de la música de paso a una enorme hoguera flotante que avanza pesadamente hasta el centro del salón. Allí se doran espaldares de ciervo, jabalí, guanaco y puma, cada uno con la cabeza expuesta. Aplauden. Detrás marcha una larga fila de mozas enfundadas en dos piezas de animal print. En enormes bandejas exhiben las preparaciones distintivas, un verdadero juego de sensaciones que combina la sutil delicia de saborear lo meritoriamente (…)

Apenas ha sonado el tintineo de tenedores y cuchillos, de cristales que repican los brindis iniciales, cuando un estallido de bomba apabulla a los comensales. Desde la cortina de humo, cinco siluetas irrumpen en el gran salón ―les han facilitado la entrada desde la cocina―. La vigilancia ha quedado paralizada ante los rostros cubiertos con máscaras de animales autóctonos y sobre estas, las cámaras encendidas. Dos de ellos pasan veloces entre las mesas arrojando lejía sobre los platos recién servidos, un tercero escribe una proclama sobre la pantalla “Will hunt you not in my World”. Lo gritan luego en diferentes lenguas: “No cazarás en mi mundo”. Se reúnen y a mansalva comienzan a disparar. No son proyectiles reales, tan solo esferas de pintura roja.

El personal de seguridad del hotel, al darse cuenta que los intrusos no portan verdaderas armas de fuego, arremete. Los manifestantes huyen por el mismo lugar de ingreso, para ellos el impacto de la performance está logrado. Uno de los comensales ha llevado su propia carabina a la cena y al ver el avance de la seguridad, se envalentona, y como si se tratara de un ejemplar silvestre, apunta contra los manifestantes y derriba al más rezagado.

La máscara que emula a un huemul con cornamentas y todo, sale desprendida por el impacto de la munición directo a la cabeza. Los cabellos largos del hombre joven riegan de sangre el piso. La australiana, que ha permanecido a un lado de la puerta de acceso a la cocina y ha observado que todo se cumpla según lo diseñado, al ver caer al líder del grupo ya no puede fingir, se adelanta y se arroja sobre el vigilador que acaba de disparar. En el forcejeo también recibe un impacto de bala y cae cerca del otro cuerpo abatido. El resto de los compañeros se detiene en el portal. Ya todos sin máscaras y con los hombros vencidos.