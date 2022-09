Fuerza Bruta y un show deslumbrante en el Arena Maipú: cómo es “Wayra”

Una experiencia sensorial, diferente al resto, que interpela pero genera adrenalina, impacto y asombro en el público. Con la mirada en lo desconocido, lo diferente, con la unión de lenguajes artísticos, poniendo el cuerpo del actor o el bailarín como termómetro de ese trance: así se podría definir a la compañía Fuerza Bruta, que traerá el show “Wayra” al Arena Maipú.

Después de dos años sin actividad por la pandemia, el grupo creado por el director Diqui James regresó a escena con “Wayra”, un espectáculo que estrenó en 2011 y que fue visto por 6 millones de espectadores en más de 34 países y 58 ciudades. Esa vuelta fue significativa porque coparon el Estadio Obras de Buenos Aires durante cinco semanas, para retomar la adrenalina y el reto que significa para la compañía un espectáculo con múltiples aristas y un montaje por demás complejo.

Después del nuevo bautismo pos pandemia, Fuerza Bruta vuelve a Mendoza el 20 de septiembre y ofrecerá doce funciones hasta octubre en el Stadium Arena Maipú. Este periplo de presentaciones es un evento a destacar, dado que la provincia es hasta el momento la única plaza del país confirmada en la que actuará el grupo.

“Fue un regreso emocionante, te imaginas que después de la pandemia todos quedamos muy golpeados, particularmente nuestro rubro. Y poder volver a trabajar juntos, encima con artistas que trabajan hace más de diez años y hay un vínculo muy fuerte con ellos. Fue buenísimo volver, hicimos el show en Estadio Obras, algo icónico para nosotros en Buenos Aires. Sentimos que estamos vivos, somos los de antes y nos costó muchísimo tener el nivel. Estábamos muy oxidados, porque hacer el show todos juntos requiere de un sincronismo de un montón de personas, que de alguna forma se va perdiendo con el tiempo. Y nos llevó varias funciones sentir que estábamos todos conectados”, cuenta Fabio D’Aquila, coordinador general de Fuerza Bruta.

Entre el riesgo escénico y la emoción popular

En “Wayra”, la idea es que el público no sea un mero espectador durante los 80 minutos de espectáculo, sino que sea parte de la historia. Propone quebrar el sometimiento intelectual del lenguaje, utilizar todos los medios disponibles para operar eficazmente sobre la sensibilidad del espectador.

Un espacio donde la velocidad de los estímulos recibidos supera la reacción intelectual y la emoción llega primero. El espectador se entrega, sabiendo que forma parte de un hecho artístico, una realidad paralela, etérea, bella, delirante y absolutamente más verdadera que la cotidiana, sabiendo que está siendo conducido a estrellarse contra su propia sensibilidad.

Una sensibilidad colectiva, universal, sin traducción, ni anestesia. Brutalmente feliz.

Y en este “Wayra” pos pandemia todo es alegría, adrenalina y la búsqueda permanente de la felicidad. Sin dejar de lado escenas como el hombre corriendo que rompe paredes a su paso o una pileta gigante sobre el público con mujeres danzando, si tenía algo de dramatismo, eso se quedó en el baúl de los recuerdos, para lograr un show para todo público.

-¿Qué tiene de sorprendente este renovado “Wayra”?

-Este espectáculo lo estrenamos en 2011 en el Luna Park. De ahí hasta ahora pasó de todo: lo presentamos en Estados Unidos con funciones durante años en Nueva York, giras por ciudades del mundo, con distintas culturas. Paralelamente fuimos haciendo otras cosas, otras puestas que nos llevaban a experimentar y que claramente las fuimos volcando sobre “Wayra”.

-¿Cómo cambió el show?

-Ahora en particular, en este renacimiento, apuntamos a que el guion nos lleve a pasarla bien. Más allá de que reconocés al personaje que corre y atraviesa las paredes, a las chicas que están en la pileta. Pero en cuanto a la transmisión de emociones buscamos algo del lado de la felicidad, algo bien arriba. Si había algo de oscuridad lo sacamos. Ahora buscamos la conexión con el público, viviendo el momento, de pasarla bien. Había una escena dramática y la sacamos. Le dimos otra energía, porque nosotros lo necesitamos y el público también.

-¿Hubo una respuesta distinta del público en este regreso?

-De alguna forma se transformó en un espectáculo para todo público, para toda la familia. En las vacaciones de invierno teníamos funciones llenas de familias y eso era una buena señal. Fuerza Bruta se había convertido en un plan de salida familiar. Y por otro lado, sentimos que ahora tenemos una llegada más popular, que no piense que es solo un espectáculo para jóvenes, sino una experiencia de amplio espectro. Se borró esto que se piensa de que es un espectáculo de culto o de vanguardia, sino que es popular, lo puede ver todo el mundo y buscamos que la pasen bien.

-Más allá de buscar la popularidad, la vanguardia sigue como timón en la compañía.

-Sí, pero no es el final del camino. Es algo que trascendemos y de alguna forma en un momento logramos que este lenguaje sea único, vanguardista, pero ahora hay un código en el que Fuerza Bruta comparte un código con el público. Porque la gente busca vivir emociones y pasarla bien. Si bien está claro que tenemos un lenguaje diferente, le damos al lenguaje teatral otra lectura, con una unión de experiencias como un concierto o la sensación de compartir en vivo.

-En lo técnico, ¿cuál fue el desafío en este regreso?

-En cada puesta que hacemos buscamos algo nuevo, tratar de incorporar algo de tecnología, trabajamos más con la tecnología de las máquinas, que cada vez nos brindan más seguridad. Si incorporamos algún fondo en alguna pantalla en las escenas no buscamos que la pantalla transmita imágenes, sino que sea una forma de iluminación.

-Durante la pandemia, ¿hicieron algún espectáculo online?

-Diqui James tiraba guiones y propuestas, desde intentar hacer un autocine tipo una experiencia Fuerza Bruta desde el auto. Hicimos una experiencia por streaming, pero no nos terminó de cerrar, fue un trabajo para una empresa que hicimos un montaje en el Estadio Malvinas. Fue una oportunidad para experimentar en ese formato y claramente para nosotros el resultado no fue positivo. Fue bueno como experiencia, pero no era algo que podíamos seguir utilizando. El vivo no se reemplaza con nada, incluso para nuestro lenguaje.

La ficha

FUERZA BRUTA PRESENTA “WAYRA”

Funciones: desde el martes 20 de septiembre al domingo 25, y desde el martes 27 al domingo 2 de octubre, a las 21.30 horas.

Lugar: Stadium Arena Maipú (Maza y Emilio Civit, Maipú).

Entradas: Tuentrada.com, Maxi Mall (Las Heras y 9 Julio, Ciudad) y boletería del Arena.