Fran Drescher: la dolorosa historia de vida de la mujer que paró la industria del cine y la televisión

Este jueves, Fran Drescher, más conocida como “Nana Fine”, pasó a la historia como la mujer que se le plantó a la industria del cine y la televisión. En su rol de la presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos dio un acalorado discurso contra los grandes estudios que se volvió viral y llegó a todo el mundo.

¿Pero cuál es la historia de esta mujer que protagonizó una de las series más importantes de los noventa? Su nombre real es Francine Joy Drescher, y nació hace 65 años en los Estados Unidos. Fran comenzó su carrera actoral al mudarse de Nueva York -su ciudad natal- a Los Ángeles, donde participó de varios castings. En 1977 quedó seleccionada para realizar un pequeño rol en “Fiebre de sábado por la noche”, el éxito de John Travolta.

Después pululó en la televisión con papeles menores, hasta que en 1993, la cadena CBS lanzó la serie que la catapultó a la fama mundial, “La Niñera”. La sitcom contaba la historia de una particular niñera que daba vuelta la vida de una familia tradicional y millonaria. Acompañada por el leal Sr. Niles, la copetuda Srta. Babbock y el galanazo del Sr. Sheffield, la serie de la “Nana Fine” se volvió un éxito y con los años se convirtió en una serie de culto.

Fran Drescher junto al elenco de La Niñera

La serie se emitió hasta 1999, con números extraordinarios para la televisión norteamericana. En sus capítulos contó con la participación de grandes estrellas, justificada por el trabajo del Señor Sheffield como productor de Broadway. Fran Drescher marcó una época con sus looks extravagantes y su voz nasal. Lamentablemente, después de la serie nadie “la rompió” y quedaron relegados al recuerdo de la serie que tuvo sus versiones en distintos puntos del mundo, como México, Rusia y Ecuador.

En la Argentina, Florencia Peña se puso en la piel de la niñera. Boy Olmi, Carola Reyna, Roberto Carnagui y la mendocina Agustina Córdova, completaban el elenco de esta versión que no tuvo mucho éxito y pasó sin pena ni gloria. Pero volvamos a la vida de Fran Drescher.

Agustina hizo el rol de Magui en La Niñera

En el año 2000, la actriz fue diagnosticada con cáncer de útero y eso la alejó, lógicamente, de la pantalla. Después de darle batalla, Fran Drescher le ganó la pulseada a la enfermedad y se curó. La actriz escribió un libro y fundó una organización sin fines de lucro para acompañar a quienes padecen esta durísima enfermedad.

Según declaraciones de la actriz, este cáncer estaría vinculado a un suceso que le marcó la vida y fue una total tragedia. En 1985, la actriz fue violada cuando entraron a robar a su casa. “Creo que no es una coincidencia que yo no lidiara con el hecho de que me violaran y que haya terminado padeciendo un cáncer ginecológico”, aseguró la actriz, en su momento.

Fran Drescher, Nana Fine.

Su vida privada, la historia de un corazón roto

En 1978, Fran Drescher se casó con Peter Marc Jacobson, quien luego sería el productor de “La Niñera”. Todo parecía ir bien, pero la pareja se separó en 1996 cuando él le confesó su homosexualidad. Pese a la separación, los dos siguieron siendo grandes amigos y él produjo las series que ella protagonizó a lo largo de su carrera.

Fran Drescher junto Peter Jacobson, su ex esposo

En 2012, Fran conoció al político y científico indio Shiva Ayyadurai, reconocido por ser el inventor del email. Dos años después, se casaron en una ceremonia privada, pero las cosas no funcionaron y la pareja se divorció en 2016.

