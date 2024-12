Filtraron más chats polémicos entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Te voy a arruinar la vida”

La pelea mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando episodios. Esta vez, en la emisión de este miércoles de DDM (América) se revelaron escandalosos chats en los que el futbolista se refería de una manera muy despectiva tanto hacia su expareja como a L-Gante, actual novio de la mediática.

“Son chats entre el goleador y la conductora chef, en los que se refieren a la dama japonesa y también al cantante. Algunos chats son de ahora, otros más viejos. También hay una frase muy fea sobre cómo se refiere él al actual novio de ella”, citó Santiago Sposato, panelista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani antes de comenzar a leer.

“No te cag... por respeto, porque te amo de verdad. Porque el error de hablarle a esa mina fue en caliente por las pelotudeces que hiciste vos”, leyó Sposato y la conductora le agregó una acotación: “O sea, él le echa la culpa a ella por haberle hablado a la dama japonesa”. “Sería así: te engañé por tu culpa”, interpretó Martín Candalaft, otro de los panelistas del ciclo.

Se filtraron más chats escandalosos entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Captura: DDD (América)

“Pero me da igual ya todo eso, todo esto que hiciste desde hace rato. Quiero que te des cuenta de que estás errando. Y yo me voy a preocupar por vos, porque sos la persona que amo”, continuó Sposato con la lectura de los mensajes que Icardi le envió a Wanda. “Esto se lo decía hace un tiempo. Estos mensajes deben tener, fácil, dos años”, aclaró el panelista para contextualizar, dando a entender que son de la época en la que estalló el Wandagate.

Se filtraron más chats escandalosos entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Captura: DDD (América)

Sin embargo, Sposato pasó a un material más actual, en los que Icardi se refirió a L-Gante de la peor manera. “Problema de tus hijos y mío también. Que estás arruinando estar y ser felices toda una vida juntos. Por un negro de mierda. Por un pibe que no va con vos, pero en nada. Me da pena verte hecha mier... como estás. A mi no me podés mentir porque te conozco más que tu mamá”, le manifestó el futbolista del Galatasaray a Wanda en relación a su actual vínculo amoroso con el cantante de cumbia 420.

Se filtraron más chats escandalosos entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Captura: DDD (América)

Luego, Sposato pasó a leer más chats de la actualidad, en los que Icardi atacó a Wanda. “Sos una negra villera de mente. Y ni en tus hijos, ni en tu marido, ni en nadie pensás”, le dijo Icardi. “Si tanto considerás que ni bola me das, y estamos hace un año separados, ¿para qué me jodes?”, respondió Wanda. Acto seguido, él le citó el mensaje en el que ella le decía que están hace un año separados y le contestó: “Porque se te cantó pirarte”.

Se filtraron más chats escandalosos entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Captura: DDD (América)

En otro chat difundido se leyó cómo Wanda le hizo un reproche a Icardi por no darle aliento en su carrera laboral como conductora. “Por ahora no me apoyaste en nada. Será el próximo programa que me dé felicidad. Este me lo arruinaste como hacés con todo”, le recriminó ella. “Y como sigas en viva cagándote en tu familia, te voy a arruinar la vida directamente de por vida”, le contestó él, en tono amenazante. La conversación cerró con un “ok” de Wanda.

Tras la viralización de los chats, Yanina Latorre cruzó a Wanda Nara y la trató de “operadora”. “A los chats le faltan partecitas”, dijo la panelista de LAM mediante una historia de Instagram. De esta manera, dejó expuesta a la mediática, quien días atrás la acusó de “operar” en contra de ella.

“Operar es usar gente para filtrar chats mentirosos. A los chats le faltan partecitas”, escribió la periodista como respuesta a la conductora de Bake Off (Telefe).

Seguí leyendo: