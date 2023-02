Fido Grandia, el realizador mendocino que llegó a la realización de 100 videoclips

El realizador audiovisual Fido Grandía, estrenó el video número 100 de su carrera, se trata de Salay vidita, de Bruno Arias y se encuentra disponible en YouTube. El rodaje se realizó en Salinas Grandes, Cafayate de la provincia de Salta y contó con la actuación de los bailarines Marianela Rueda y Alejandro de la Vega.

Se trata de un hito en la historia del conocido “rey de los videoclips” y en sus palabras “ha sido un camino de desafíos constantes y mucho aprendizaje. Me encuentro muy agradecido con todos los artistas que han confiado en mí a lo largo del tiempo, es un orgullo muy grande como mendocino poder haber participado en la cultura desde mi pasión por la música y el cine”.

Salay Vidita

Sólo por nombrar algunas de las bandas que pasaron por el lente de Fido, podemos encontrar: Karamelo Santo, Bruno Arias, Arcángel, Maluko, La Skandalosa Tripulación, Los Chimenos, José Quiroga, Walter Borman, Usted Señálemelo, Fede Toledo, entre muchos más.

“Al ser yo músico también, siempre le encuentro la vuelta para hacer videoclips baratos y de una buena calidad técnica”. explica.

Claudio Grandia “Fido” cuenta con gran trayectoria en otras áreas de la industria audiovisual como en la realización de publicidades, películas, videoclips, vendimias, series de ficción y televisión. Ha trabajado como editor, camarógrafo y director de fotografía en diferentes programas de televisión, como en el caso del programa “La Casa Real” - Canal 7 de Mendoza (ganador Martin fierro federal como mejor programa de entretenimiento 2018). Actualmente participa en la realización de sus dos primeros largometrajes independientes y tiene en carpeta 3 proyectos más.

“El año pasado filmé una película en el norte de Argentina, a lo largo de siete provincias, con danzas folklóricas, que ahora estoy terminando con postproducción y en un par de meses va a ver la luz”.

En cuanto al género del film, Guardia explicó que es experimental, ya que tiene distintos estilos: “Es un musical, ficcionada con la historia del bailarín principal, y con algo de documental porque es algo muy independiente que yo filmé y edité. Es una película súper chica”.

Esta película, llamada “Danza sin dueño”, está codirigida por Fernando Montiveros, un coreógrafo de danza folklórica oriundo de Buenos Aires y la idea es presentarla en distintos festivales.

En cuanto a proyectos, Fido cuenta que está trabajando en la futura presentación de un film de Bruno Arias, llamado “Camino hacia la Puna”, que se concrete este año. “Tanto Danza sin dueño como Camino hacia la Puna son películas en las que yo me he sumado al proyecto, si bien soy el director, es una dirección compartida”.

Empezar de cero

La historia de Fido y los videoclips comienza en el año 2006 cuando se encontraba estudiando cine en la Escuelita de Cine de Mendoza y tocando con su banda “Rompecabezas”. Con la ayuda de algunos compañeros realizaron el videoclip Censura de su banda y lograron ganar el premio de la revista Zero como mejor videoclip año. A partir de ese momento comenzaron a solicitarle videoclips muchos de sus colegas y fue el principio de un gran camino.

En cuanto al contexto donde se inició su amor por los videoclips Fido explicó: “Recordemos que en esa época era muy difícil filmar, usábamos una súper vhs y caseteras mientras estudiábamos cine, era justo un momento de cambio de tecnología y era mucha la diferencia entre un videoclip casero y un videoclip de MTV”.

Captura del video Salay Vidita

“Era muy difícil que existiera un videoclip profesional para las bandas locales y de a poco con varios compañeros logramos que tuviera un nivel alto y al alcance de artistas emergentes”, aseguró el realizador.

“La cámara con la que filmé el primer videoclip creo que fue la Sony z1, yo no tenía ni PC para editar y la productora Oeste Films me prestó su isla para que pudiera editarlo. Por esto siempre voy a estar agradecido con Juan Pablo Astié y Gaspar Gómez que me dieron esta primera posibilidad”, compartió Fido.

Para finalizar, Fido manifestó que “desde aquellos años iniciáticos al día de hoy la tecnología ha avanzado y se ha logrado otro nivel en el desarrollo audiovisual”. Sin embargo, muchas realidades siguen siendo similares: " a los músicos generalmente se les dificulta conseguir un gran presupuesto para hacer una gran producción, por eso es necesario y fundamental el apoyo del Estado y el desarrollo de políticas culturales. De todas formas, para el histórico realizador “si uno tiene una buena idea, puede transformarla en un video simple, creativo, innovador y memorable”.