Felipe Staiti, a días del show de Enanitos Verdes en Mendoza: “La mejor manera de rendir tributo es seguir”

“Necesitaba mi tiempo para procesar todo, por eso no hablé antes con nadie. Para mí fueron momentos muy duros”, confiesa Felipe Staiti sobre su silencio ante la partida de Marciano Cantero, su compañero y fundador de Enanitos Verdes, el pasado 8 de septiembre.

Y después de la oscura tormenta, el río sigue su curso, y la banda volverá a los escenarios mendocinos. Luego de la experiencia en el Festival Bésame mucho en Los Ángeles, el próximo viernes 17 de febrero serán el show principal de la Vendimia de Ciudad 2023.

Con Felipe Staiti y Jota Morelli, la banda comenzó una nueva etapa y sumó nuevos músicos, conformando un cuarteto, junto a el bajista Guillermo Vadalá y Bosco en teclados, que traerá en el vivo la magia de los Enanos y esas canciones que ya son parte de nuestra vida.

-¿Cómo fue la experiencia de volver a los escenarios en el Festival Bésame Mucho, tras la partida de Marciano?

-Fue totalmente emocionante. Esa fecha ya la teníamos cerrada desde principio de año y nos pareció bueno el momento para hacer una primera presentación en esta nueva etapa sin Marciano. Y bueno, decidimos hacerla y darle para adelante. Tuvimos unas participaciones de lujo como Noel de Sin Bandera, Rubén de Café Tacvba, también Hombre G. Y fue un show increíble, uno de los más destacados del festival, con 60 mil personas en todo el predio, el público vino a ver el show y fue emocionante. Y un momento único para rendir un homenaje a Marciano, con un público que lo quería tanto. Fue una manera de poner a Marciano en el lugar que se merecía.

-Enanitos Verdes tiene más de 40 años de historia, pero también es tu vida y la partida de Marciano pasó en un momento muy particular para la banda.

-Nos agarró en la mitad de la gira de los 40 años, teníamos pensado volver a Estados Unidos y México. Y en ese momento era un tren que iba a 300 kilómetros por hora y fue como poner el freno de mano. Los Enanos también son mi vida, que empezamos con Marciano en mi casa hace más de 40 años. Y es la vida de todos los que hacemos los Enanitos. Pero es el proyecto artístico y el motor de mi vida, que es la música. Fueron muchos factores los que nos motivaron a seguir, porque los Enanitos hemos tenido distintas formaciones, pero nunca otro cantante. Pero ahora tocó esa historia: la verdad es que es un río que corre y es este el presente.

-Es una situación que varias bandas del mundo han pasado y un cambio inevitable.

-Totalmente. Es la vida y muchas veces ocurre que los músicos se van de las bandas. Este ha sido el peor de los escenarios, es como algo que termina eternamente. Es difícil y entiendo que hay voces encontradas en esta continuidad, pero estoy seguro de lo que son los Enanitos y en nuestro caso la banda no va a igualar a la otra.

El vacío y la oportunidad de escribir una nueva página

Ante la muerte de Marciano Cantero, la pregunta que quedó en el aire fue: ¿Los Enanitos volverán a tocar? Y el silencio por parte de Staiti hizo sembrar aún más la duda. Pero el músico tenía que pasar el trance, para acomodarse y pensar en continuar con el proyecto que marcó su vida.

Una etapa diferente y nueva que afrontar, pero que mantiene la esencia del grupo y tuvo una prueba de fuego inolvidable, con cientos de fans que los aplaudieron en Los Ángeles. Y ahora es el turno de volver a casa y traer nuevamente el encanto verde y aquellas melodías inolvidables como “Lamento Boliviano”, “La Muralla”, “Luz de día”, “Amores lejanos”, entre otros clásicos del rock.

-¿Sentís cierta presión en esta nueva etapa al tomar el mando de la banda?

-Creo que la presión es la misma que he sentido siempre, siendo lo más profesional posible y tratar de dar lo mejor de mí. Y ahora es otro escenario, porque si antes cantaba tres canciones, ahora canto diez. Cambió la dinámica, pero lo esencial no cambió porque las ganas, la pasión y el profesionalismo siguen. De hecho la banda es más grande de la que teníamos. Tocábamos en trío y ya teníamos en mente de sumar músicos, y ahora fue el momento de hacer un refresh general. Y lo contacté a Guillermo Vadalá que es un bajista de lujo y Bosco en teclado y coros. Estuvimos ensayando para el show en Los Ángeles y fue genial, porque la cosa fluye y son todos músicos muy profesionales, que conocen las canciones y las hicieron propias. Y es un abrazo de la vida, entre tanto desierto y oscuridad ante la pérdida de Marciano. Creo que en este caso, te podés quedar en medio de la tormenta o tratás de refugiarte en un lugar que te cobije. Y la música es el cobijo.

-Conociendo a Marciano, seguramente estaría orgulloso de la decisión de continuar con la banda.

-Conociéndolo, él hubiese hecho lo mismo. Porque la historia, es la historia de nuestras vidas, y su vida fueron Los Enanitos. Y la mía son los Enanitos. Los supuestos uno no los puede saber, pero las giras que hicimos, todo estaba a flor de piel. En el último tiempo, él no se sentía muy bien y a pesar de todo le puso la mejor y la banda al hombro. Y siempre decíamos una frase que surgió en un concierto: “La música salva vidas”. Y quedó como una muletilla nuestra y creo que a Marciano, si algo lo mantuvo vivo, fue la música. Esa es la historia, es algo que empezamos juntos y está en mis manos seguir adelante, o terminar, no lo sé. Pero yo tengo ganas de continuar. El hecho de estar activo, haciendo lo que te gusta y compartir tu pasión con la gente, eso son Los Enanos, esa honestidad brutal.

-En esta nueva etapa, ¿ya compusiste alguna canción?

-Tengo muchas canciones que para la gente van a ser nuevas. De hecho, compuse una canción que se llama “Mi fan número uno”, y la compuse al mes del fallecimiento de Marciano. En esos días me explotó el teléfono, la gente quería hablar conmigo, pero yo necesitaba un tiempo para procesar mi duelo. Entonces ese día, me surgió esta canción y la hice reflejando el sentimiento y la pérdida de ese compañero de tantos años, donde siempre nos unió la música. Era nuestra excusa para compartir y nos conocimos en la música. En este momento hablar de nuevos discos es un poco prematuro, pero la idea es mirar hacia adelante, y las canciones que hicimos seguirán sonando. Y el horizonte hoy reverdece ante un horizonte gris que podría seguir. Pero por ahora pensamos en una gira por Europa, tenemos propuestas para América Latina, a paso lento pero firme. Llegará su momento y lo haremos de la mejor manera. Creo que hay que seguir la línea que siempre tuvimos, que es hacer todo desde la honestidad y la mejor manera de rendir tributo es seguir. Porque es como he vivido.

-Con la muerte de Marciano, ¿se te pasó el cassette completo de la historia?

-Yo pongo en la balanza de mis pérdidas personales, la pérdida de mis padres y la pérdida de Marciano. Yo lo vivo como la pérdida de un ser querido, porque no puedo salir de la casa de la cual soy parte. La gente ve la historia de la banda y lo que hicimos, pero yo lo veo desde adentro. Te pasa la vida por delante, pero es parte de la continuidad en este caso. Nosotros volvimos en agosto de la gira, estuvimos hablando por teléfono, luego lo visité en el hospital. No puedo fragmentar mi relación con él, por eso lo vivo desde otro lado. Creo que lo duro de una pérdida así es cuánto se lleva tuyo. Es la persona, cuánto tenías puesto en esa relación. Y en lo artístico, cuando se muere un cantante, lo podés ver como el fin. Claro que Marciano es irremplazable, de eso no hay duda. Pero va a ser distinto y lo haremos con la misma pasión de siempre. Yo necesitaba mi tiempo para procesar todo, por eso no hablé antes con nadie. Para mí fueron momentos muy duros, y a veces hay un egoísmo de la gente de no entender el tiempo del otro. Necesitaba tragar esa amargura y uno tiene que respetar sus tiempos.

El guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes volverá a tocar en Mendoza.

La Ficha

ENANITOS VERDES EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE CIUDAD DE MENDOZA 2023

Día y hora: viernes 17 de febrero, a la medianoche.

Lugar: Parque Cívico (Ciudad).

Entrada gratis.