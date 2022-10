Federico Calandria expone en el MMAMM : “Me gusta trabajar en libertad, no encasillarme”

La nueva exposición del artista mendocino Federico Calandria, “Forestal”, está presente en el anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y permanecerá hasta el 13 de noviembre para conocer y disfrutar del universo de este creador polifacético y multisoporte, ya que no solo hace pinturas, sino también esculturas, muralismo, ilustraciones, comic y casi todo tipo de expresiones vinculadas a las artes plásticas.

.

En esta oportunidad, Calandria hizo una selección de algunas de sus obras -la friolera de 70 piezas- vinculadas a temas que abordan la ecología como tópico central. “La muestra se llama Forestal y es sobre una serie de temáticas que estoy trabajando desde hace un tiempo y tiene en común la temática ecológica, reflexionando sobre la relación del ser humano con su entorno natural”, explica el artista.

.

Se trata de trabajos que incluyen ilustraciones, cómics, esculturas, pinturas, muralismo, “un variadito de todo lo que hago”, sintetiza.

La exposición “Forestal” se podrá visitar de martes a viernes de 12 a 19 hs, sábados, domingos y feriados de 16 a 19 hs. hasta el 13 de noviembre de 2022 en la Sala Anexo MMAMM, Parque Central, con entrada libre y gratuita.

.

“Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás”, cita a Atahualpa Yupanqui la presentación de la exposición que busca mostrar la interacción del hombre contemporáneo con el entorno que lo rodea, sobre todo la naturaleza. “La palabra forestal refiere a aquello relacionado a los bosques. Estos ecosistemas están basados en una compleja red de árboles y plantas que dan sustento a numerosas especies, generando hábitats que cumplen con funciones muy importantes en la preservación de la biodiversidad del medio ambiente. La especie humana desarrolla su civilización dentro del ecosistema terrestre, la muestra Forestal trata y reflexiona sobre la relación del ser humano con su entorno natural”, continúa.

.

En este sentido, la presentación de la muestra reflexiona acerca de los últimos acontecimientos que atravesaron los ecosistemas y, muchas veces, como consecuencia de la intervención humana. “Las ciudades crecen avanzando sobre ecosistemas de millones de años, especies animales van perdiendo sus hábitats naturales y se van extinguiendo. Son cada vez más frecuentes los incendios forestales, la tala masiva de árboles va reduciendo la superficie de bosques y áreas selváticas. Las industrias extractivistas contaminan el agua y degradan los suelos, en los campos cultivados los agroquímicos intoxican el ambiente, la explotación de las energías no renovables van agotando los recursos”.

Federico Calandria: La libertad de los pinceles

En este contexto, la muestra de Federico Calandria se presenta como un hito de concientización, pero también como una mirada conciliadora hacia un futuro que debería ser prometedor.

Consultado acerca de por qué la temática ecologísta está tan presente en su obra, Calandria considera que es parte importante de su creación pero no es lo único: “En general es una de las temáticas, pero también hablo en historietas de un mundo humanoide, anticapitalismo, y cómo la ecología va relacionado con todo eso” subraya, y agrega: “En este caso seleccioné solo lo que tiene que ver con la ecología. Pero hago un poco de todo, me gusta trabajar en libertad. No me gusta que me encasillen como que soy ambientalista. Me gusta trabajar con la cultura popular también, con el absurdo”, sostiene.

Federico Calandria: La libertad de los pinceles

Federico Calandria nació y estudió en Mendoza, egresó como Diseñador Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y su arte puede encontrarse en lugares tan diversos que sorprende. Desde murales en blanco y negro que impactan por tratarse solo de una silueta con una palabra que la define, hasta intrincados dibujos que ilustran libros, tapas de discos y revistas.

Una de sus facturas más reconocidas en el mundo de la música se inició con el arte de tapa del disco de la banda Mi Amigo Invencible, cuya proyección en la gran ciudad le abrió puertas a Calandria hacia nuevos horizontes. “La banda la empezó a pegar en Buenos Aires así que se me abrieron puertas allá. Y yo estoy relacionado también con la música porque hice tapas y afiches para otras bandas, así que estoy vinculado a la cultura under en ese sentido. También con el Manso Indie y toda esa movida que tuvo relevancia en su momento”, recuerda.

Federico Calandria: La libertad de los pinceles

Como ilustrador Federico ha trabajado para Campari, Riccitelli, Huentala, Trapiche, Editorial Planeta, Playboy, Confitte, Monoblok, Andesmar, Andes Origen, entre otras, se destacan sus trabajos en la música, arte de tapa, flyers y gráficas para el ya mencionado Mi Amigo Invencible y Usted Señalemelo, entre otros.

Como historietista ha participado en distintas publicaciones realizando dos portadas y colaboraciones para la prestigiosa revista Fierro, la más importante revista de cómics de Argentina. También realizó la portada del libro Informe recopilación de historieta argentina del siglo XXI y es coeditor de la revista Bazofia.

Federico Calandria: La libertad de los pinceles

Sin embargo, toda su obra tiene algún guiño regional que solo un coterráneo captaría. “Me gusta mucho la cultura local y como soy de Mendoza, vivo y trabajo acá, me gusta que esté presente el entorno en el que vivo cotidianamente. Un mendocino puede reconocer, por ejemplo en una tapa de Mi Amigo Invencible, el logo de Cerveza Andes, Nicolino Loche, la montaña y otros lugares de acá, siempre hay un guiño a eso”, admite.

Este polifacético artista ha realizado murales e intervenciones urbanas en distintas ciudades del mundo de manera individual y también junto con el colectivo de arte urbano Gaucholadri, han expuesto en Street Arte BA en dos oportunidades y en la más importante galería de arte urbano de Buenos Aires, Hollywood in Cambodia.

En 2018 editó con Galería Editorial su primer libro de historietas, ilustración, street art y escultura llamado “Mundo Humanoide”, y este año 2022 editó su novela gráfica “El Salto de Helena” con la editorial Hotel de las Ideas.

“Al ser ilustrador, me muevo en distintos ambientes y al hacer artes de tapa que tuvieron muy buenas críticas, me buscaron de la revista Inrockuptibles y eso me llevó al público de las bandas, que no es el del arte contemporáneo que a veces es medio cerrado. Y a la vez, como también hago historietas, hice la tapa de la revista Fierro en tres oportunidades, eso me abrió al público y la gente del comic, del muralismo, así pude arrancar exponiendo. Por eso no me gusta mucho encasillarme”, concluye.

.

Calandria ha recibido distintos premios desde 2008 hasta la fecha, entre los que se destacan Mención en Bienal Vendimia sección dibujo; Primer premio Bienal Prunus; Segundo premio Salón de Otoño Museo Fader; Gaucholadri Ganador Concurso Bloop Festival de street art en Ibiza, de España y Finalista Bienal de Ilustración Pictoline, México.