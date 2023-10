Fede Moura, el sobrino del líder de Virus que canta los temas de la banda: “Llevar este nombre es un orgullo y una carga”

“Nomen est omen” (“el nombre es el presagio”) rezaba un adagio latino. Si hay alguien que puede estar de acuerdo con ese apotegma es, sin duda, Fede Moura. En su nombre y en su apellido se cifran, como en pocos, un destino de vida que lo llevó por un destino del que parecía imposible escapar.

Y es que el músico platense es nada menos que sobrino del recordado Federico Moura (1951-1988), quien lideró Virus, una de las bandas más importantes del rock argentino, continuamente reivindicada hasta nuestros días. Pero, además, es hijo de Jorge, hermano del músico, que fue víctima de la dictadura militar que impuso el terror en la Argentina entre 1976 y 1983. Ese padre, militante del PRT y del ERP, fue el que lo bautizó con el mismo nombre que su hermano, seis años antes de ser “desaparecido” por los militares.

Fede Moura sintió desde muy joven interés por la música y, bajo la tutela de su familia toda, ya que Virus era una banda de la que participaban, además de Federico, los hermanos Marcelo y Julio Moura. No integró Virus, sin embargo, aun cuando la banda buscó continuar tras el temprano fallecimiento del cantante, pero sí interpretó durante años las canciones de los autores de Pronta entrega, en un proyecto llamado Viralisados.

Hoy, este Moura vuelve a la carga con las canciones de ese grupo emblemático y llega para cantarlas en un espectáculo en el que, además, dejará ver que no sólo el nombre, sino el aspecto físico, están en él como un reflejo de su tío homónimo. Antes de su presentación, el sábado 21 en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad), Federico habló con Los Andes.

–Llegarás a Mendoza para presentarte en uno de los mejores teatros de la provincia. ¿Cómo es tu espectáculo y cuál es el repertorio?

–Estoy muy contento de visitar Mendoza y de tocar en el Teatro Independencia. El espectáculo es un show de tributo a Virus, donde recorremos con mi banda temas de casi toda la discografía de ese grupo, desde los más rockeros hasta los más glamorosos. Y, por supuesto, todos los hits emblemáticos. Somos seis músicos en escena para recrear los temas tal cual su estructura, arreglos y sonidos, con un show de casi dos horas donde el público no para de bailar y cantar. Además, abrirá el show la artista mendocina Elita García con sus músicos.

–¿Cómo se hace para ser un Moura, llamarse Federico, ser cantante e interpretar canciones de Virus? ¿Es un peso ese nombre y ese apellido, o es algo que te ha ayudado a abrirte camino en esta profesión?

–Llevar semejante nombre y apellido es un orgullo, pero también se torna una carga por momentos. Es verdad que al decir mi nombre la recepción es diferente: Federico es una figura del rock y a la gente le cambia la disposición al saber que soy su sobrino, pero me gustan mucho las historias y vivencias que la gente me cuenta en torno a lo que vivió con su música. En cuanto a cantar los temas de Virus, lo hago desde el lado de fan de la banda, aunque es cierto que, por el nombre, se me ha cuestionado por interpretar estas canciones. Pero me gusta y es una de las facetas de mi vida artística. Tengo mis propios temas y he incursionado en otros ritmos musicales también.

–Animaste durante un tiempo una banda cuyo nombre, también, hacía referencia a Virus, que era Viralisados. ¿Nunca estuvo en los planes formar parte de la banda madre?

–No, ni siquiera me imaginaba que alguna vez fuera a hacer un tributo (risas). La convocatoria para ser el cantante de Viralisados de parte de Mario Serra, exbaterista de Virus, activó ese lado de la interpretación que a mucha gente le gustó y hoy acompaña este proyecto.

–Tu historia personal no sólo está marcada por tu nombre, que es el del líder de la banda de tus tíos, sino también por tu historia personal, relacionada con la desaparición de tu padre. ¿Cómo fue esa historia y qué significó la pérdida de tu padre para sus hermanos, los que armarían después una de las mejores bandas de los 80?

–Creo que al ser tan chico cuando mi papá desapareció y verlo de vez en cuando (ya que se habían separado con mi madre dada su lucha y para no involucrarnos) fui asimilando de a poco su ausencia, hasta que supe lo que había sucedido realmente. Mi madre esperó a que tuviera la edad suficiente para que yo pudiera comprender la dura causa. Distinto fue el caso de mis tíos, que lo vivieron en carne propia, y fue muy doloroso.

–La música de Virus parece haber recibido una nueva reivindicación en los últimos años. ¿A qué creés que se debe su vigencia y qué te parece que le aportó al panorama de la música argentina?

–Sí, con Virus y el rock de los 80 hay una vuelta. Tal vez para esas generaciones que hoy no encuentran una música de su agrado o que los identifique. Virus sin dudas fue un quiebre muy importante en la música. Los siguieron y se sintieron influidos muchos artistas de la época y te diría de los últimos años. La de ellos es una obra maravillosa, donde disco a disco iban mutando, cambiando de estilos y no dejaban de tener el lenguaje único de Virus, con su poesía y sus melodías tan agradables y pegadizas.

–¿Qué álbum y qué canción son tus preferidos de Virus, tanto para escuchar como para interpretarlas vos mismo?

–Me gusta mucho el álbum Locura y disfruto mucho al cantar Sin disfraz y Pronta entrega. Para escuchar, el disco completo ¡Recrudece es lo máximo!

–¿Cuáles son tus proyectos, más allá de las presentaciones en vivo? ¿Algún disco con temas propios o versiones de Virus?

–Seguiremos presentando este espectáculo tributo lo que resta del año y seguramente lo renovaremos para el año que viene en cuanto a la lista de temas y puesta en escena. Siempre estoy componiendo y grabando en casa, para luego seleccionar algunas de esas canciones, llevarlas al estudio y subirlas a las plataformas de streaming. Por ahora todas canciones propias, pero no descarto alguna versión en vivo de alguno de Virus. En Spotify pueden encontrar mi material como Fede Moura “El Juego” y también el proyecto anterior, Viralisados y “Piel”, con todas canciones propias.