Falleció Nicki Aycox, actriz de “Sobrenatural” y ”CSI”

La muerte de Nicki Aycox se convirtió en tendencia, la actriz de 47 años es reconocida por su rol de Meg Masters en “Sobrenatural”. Si bien no se ha revelado la causa de fallecimiento, se cree que su diagnóstico de leucemia puede ser la razón de su deceso.

Fue la cuñada de la artista, Susan Raab Ceklosky, quien dio a conocer la novedad en su cuenta de Facebook: “Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Sin duda era una luchadora y todos los que la conocían la querían”.

Nicki Aycox, la actriz de Sobrenatural que falleció a los 47 años

Como en ninguno de los mensajes de los familiares se deja ver el motivo de muerte, se hace fuerte la versión de que su estado de salud empeoró; en marzo de 2021, Aycox fue diagnosticada y ella misma lo hizo público en las redes sociales.

“¡Hola a todos! No puedo creer mis últimos 3 meses. Pero, tiene sentido ahora. Me enfermé mucho pensando que tenía COVID en enero y febrero. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico”, escribió en Instagram, a lo que sumó: “Terminé en un hospital, diagnosticada con leucemia”.

En aquel momento, Nicky aseguró que regresaría a su vida normal “mejor, más fuerte y más sabia!”. Y al tiempo compartió: “Quiero que todos sepan que me está yendo increíblemente bien y que me abro camino a través de la quimioterapia. Actualizaré con una mejor foto mía y hablaré sobre mantener una actitud positiva en los peores momentos. Cuídense todos”.

Semanas posteriores, la actriz dijo que estaba libre de cáncer aunque la enfermedad regresó.

La carrera actoral de Nicki Aycox, la artista de “Sobrenatural” y “CSI” que falleció

Nicky Aycox nació en Oklahoma el 20 de mayo de 1975; debutó como actriz en 1996 en la comedia “Una chica explosiva” y desde ese momento se convirtió en una cara habitual de la tv norteamericana.

Apareció en las series “Ally McBeal”, “Expediente X”, “C.S.I.”, Ley y orden” y “Mentes criminales”.

Su papel destacado llegó con “Over there”, la miniserie bélica creada por Steve Bochco. Interpretó a la soldado Brenda Mitchell la que apareció en 11 de los 13 episodios. Entre 2004 y 2012 participó de 12 capítulos de “Cold Case” como Christina Rush, una de las hermanas de la agente protagonista.

En “Supernatural” actuó en varias entregas de la serie creada por Eric Kripke, quien se volcó a Twitter para despedir a la artista que murió con 47 años.

“Estoy destrozado al escuchar que falleció la gran Nicki Aycox, nuestra primera Meg Masters. Muy joven. Ella era una delicia capaz de recitar líneas como miel y veneno. Me maravilló cómo hizo que una simple palabra como ‘mediocre’ fuera legendaria”, publicó.

Nicki tuvo participación en la película “Seduciendo a un extraño”, además de “X-Files: Creer es la clave”, “Jeepers Creepers 2 “y “The Girl on the Train”. Su última aparición en pantalla fue en 2014, con el film “Dead on Campus”.

A partir de ese momento, la artista se volcó al mundo de la música, y en 2015 lanzó “Red Velvet Room”, su disco de cinco canciones que ella misma compuso e interpretó.