Facundo Arana, en charla con Los Andes: “Intento todo el tiempo construir cosas que me hagan sonreír”

Aunque le encantan los días soleados de mucho calor, Facundo Arana también disfruta el frío típico de julio, que lo lleva a esa hostilidad de la montaña y la nieve que bien conoce en varias aventuras como montañista.

“Me gustan los días soleados y con mucho calorcito, pero esta época de julio es donde se necesita con urgencia que haga frío en este lado del mundo”, nos dice.

Y mientras despunta el vicio en la escritura, el entrenamiento y la música, transita las últimas funciones de la obra “Los 39 Escalones”, la comedia éxito que interpreta junto a Guillermina Valdés, Fredy Villareal y Maxi de la Cruz, con dirección de Manuel González Gil.

El actor junto al gran elenco se presentará en la gira despedida y por única vez en Mendoza, el próximo sábado 22 de julio, a las 20 y 22 horas, en el teatro Plaza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y boletería.

“El 70% del proyecto es pasarla bien, disfrutar mucho de mi oficio, y con este elenco voy a cualquier lado del mundo. Con semejante producción, dirección, con tremendos compañeros, la verdad estoy muy encantado. La pasamos muy bien, y cuando te dedicas a lo que amas no hay nada más lindo que sentir que tu trabajo no te lleva ningún trabajo. Es precioso, es una sensación extraordinaria”, afirma Facundo Arana sobre su trabajo, en la obra que tuvo una gran temporada en Mar del Plata y lleva dos años en cartelera.

La comedia es una vertiginosa historia éxito en Broadway y calle Corrientes.

Una comedia vertiginosa y el placer de hacer teatro

En “Los 39 escalones” la trama tiene como protagonista a un hombre (Facundo Arana) con una vida aburrida, que conoce a una misteriosa mujer (Guillermina Valdés) que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. Antes de que se pueda dar cuenta, el hombre se encuentra perseguido por una organización llamada “Los 39 escalones”, que no le perderá pisada en una cacería humana por todo Estados Unidos, con un final tan atrapante que dejará a la audiencia sin aliento.

Una comedia vertiginosa, con un desdoblamiento escénico por parte de los cuatro actores, que interpretan a 150 personajes en la trama. Un éxito de Broadway, que recorrió más de 20 países y fue un éxito de público y de crítica entre los años 2010 y 2015 tanto en Buenos Aires, como en Mar del Plata y en el interior del país.

-Como elenco nunca trabajaron juntos y congeniaron a la perfección...

-Eso es genial. Obvio que nos conocemos todos, pero no habíamos compartido escenario. Estoy laburando con tres genios, entonces es muy maravilloso reírnos tanto. Y cuando nos bajamos del escenario seguimos compartiendo, y es maravilloso cómo no hay ni un sí ni un no. Tenemos búsquedas y necesidades muy similares.

-¿Qué es lo que no negociás en un proyecto?

-No sé si es algo que se negocia más o menos. Sino el poder darte cuenta que llegaste a un momento en tu vida, donde tenés mucho camino para recorrer, pero te das el lujo de mirar para atrás y ver un gran camino recorrido. Y eso me da orgullo y placer, no todos pueden dedicarse a lo que más les gusta en el mundo. Y pude hacer una vida de todo eso, y con el tiempo me doy cuenta de lo que no me equivoqué cuando era chico. Soy un enorme afortunado, imagínate que tengo a mi familia, tenemos salud y los veo con una sonrisa en la cara. Y tengo un equipo de trabajo que nos llevamos muy bien y nos dan ganas de volver a trabajar juntos. Eso es una bendición muy grande. Y le dedico tiempo, así como le dediqué tiempo a soñar y sembrar, hoy dedico el tiempo a agradecer.

-Pero la buena energía se atrae y comparte también.

-Intento todo el tiempo construir cosas que me hagan sonreír, que me hagan dormir con felicidad. Y después no es tan relevante cómo salieron las cosas, sino que salió lo mejor que pudo, que hice mi mejor esfuerzo. Entonces más allá del resultado, realmente fue mi mejor esfuerzo. Y eso me hace irme a dormir sonriendo cada noche.

-Con los cambios propios de la televisión abierta, donde vos comenzaste tu carrera, hoy el teatro ¿es un refugio para los actores?

-De alguna manera sí. Hay algo que es muy lindo, que es ver cómo las cosas se van dando naturalmente. Nada nunca fue forzado, incluso en los momentos de mayor exposición y éxito, siempre todo fue muy natural. Me siento realmente afortunado, porque me dediqué a disfrutar de todo lo que fue pasando en el camino. Y compartir esa admiración por mis compañeros, cuando les pasaban cosas extraordinarias.

El actor protagoniza "Los 39 Escalones"

Del galán de telenovela al Facundo multifacético

Siempre inquieto, desde muy joven, Facundo Arana fue sorteando las vicisitudes que la vida le presentó y fiel a sus convicciones, no dejó de hacerle caso a su pasión por la música, la actuación y los deportes extremos.

Protagonista de innumerables novelas que lo llevaron a la popularidad entre los ‘90 y los 2000, hoy el actor tiene el privilegio de encontrar y elegir cada proyecto que sume a su camino, sin descuidar otras inquietudes y la vida en familia, con sus tres hijos y su pareja, la modelo María Susini.

-Y hoy el galán, ¿dónde está?

-Sigue, y no lo veo como algo peyorativo. Al contrario, no todo el mundo puede hacer de galán. Y a mí me divirtió, me dio mucho. Y el galán va conmigo a todos lados, solo que es un galán de 51 años. Naturalmente no va a contar las mismas historias que contaba a los 25. Pero va conmigo, imaginate que como galán he contado comedias, historias tremendas como “Vidas robadas”. Me incluyeron en proyectos maravillosos como “Padre coraje”, “009 Central”, o “Sos mi vida”, “Muñeca brava”. Y cuando me llamaban para hacer de galán era un honor inmenso. Le debo mucho al galán y es como cuando te ofrecen un papel de villano. Son momentos y circunstancias, a mí el galán me ha dado la posibilidad de viajar, de elegir el colegio a mis hijos, armar mi hogar a donde quiera, tengo mucho para agradecer a mi paso por televisión.

-Sos multifacético y no descuidás ningún proyecto, ¿cómo logras ese equilibrio?

-Despunto el vicio en todas las pasiones. Es un poco lo que hablábamos antes, hacer lo que más te gusta. Y hago todo, si salgo de gira con la banda, no puedo hacer teatro; si hago tele, no puedo escalar una montaña. Lo que hago es intentar manejar magistralmente los tiempos, teniendo en cuenta que a partir de que conocí a mi compañera y formamos nuestra familia, todo esto pasó a un armonioso segundo plano.

-Tus chicos son adolescentes, ¿tienen inquietud por la música o la actuación?

-A lo largo del tiempo lo van demostrando, pero la niñez y la adolescencia pasan tantos chispazos de momentos, que es una usina de inspiraciones. Y lo que tratamos de hacer es no interferir en ninguna de esas inspiraciones. Que ellos vean qué quieren hacer con sus vidas, en qué quieren ocupar el tiempo, dónde están sus necesidades. Porque cuando sos joven todos los consejos pesan mucho. Entonces se confunden los consejos con los mandatos, y los buenos deseos con mandatos. Intentamos no interferir, porque uno nunca sabe hasta dónde va a llegar nuestra vida. Nunca sabés cuándo es el último día.

-Después de la gira, ¿qué proyectos te esperan?

-Hay muchas cosas en el futuro inmediato, en octubre voy al Himalaya nuevamente, todo el mes estaré con eso. También estoy terminando de escribir mi tercer libro... son muchas cosas. Tengo cerrado para ir en el verano a Mar del Plata y proyectos tengo muchos y variados. Lo que pasa es que los voy tomando de a uno, porque trato de no mirar la agenda para no aburrime. Yo sé lo que requiere preparación y disfrute. Lo voy viviendo en el día a día. Trato de no disfrutar la comida antes de que esté en la mesa.

-No abandonás tus ganas por volver a escalar el Himalaya.

-Me vengo entrenando hace un montón. No sé cómo explicarte, porque son sensaciones muy fuertes, cualquier montañista te dice que no lo va a volver a hacer. Y cuando pasa una semana comenzás a pensar en otro desafío. Sobre todo gente como yo, que busco ir bien acompañado. Disfruto mucho eso también. Ya tengo algunos proyectos que son súper solitarios. Pero es una experiencia espectacular, voy filmando, viendo qué puedo contar. Pero me voy armando la vida así, en función de ir en el verano al mar con mi familia, y a la noche hacer teatro.

