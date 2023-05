Estrenos de cine: Halle Bailey habló de “La Sirenita”, que llega este jueves a las salas

“La versión de la sirenita Ariel que tenía en mi cabeza tenía la piel pálida y el pelo rojo y brillante. ¡No se parecía en nada mí!”, dijo Halle Bailey en una entrevista a Clarín, en la que habló de “La Sirenita”, filme que llega este 25 de mayo a las salas de cine.

Es la apuesta de Disney más importante del año, remake de la famosa película de 1989, y que trajo una sonante polémica en redes sociales. ¿La razón? Haber elegido a una actriz afrodescendiente para interpretar a Ariel, una sirenita originalmente blanca.

La propia Bailey no pudo creer cuando fue elegida para el papel, pero la decisión se la debemos al director Rob Marshall, quien decidió jugarse por ella, una cantante que por entonces tenía 19 años y triunfaba en un dúo pop con su hermana Chloe, con cinco nominaciones a los Grammy.

Según recordó el director en el estreno estadounidense, “Halle fue la primera actriz que vimos para el papel. Vino y cantó el tema ‘Part of Your World’ con tanta profundidad y pasión que me hizo llorar. Fue muy emocionante su interpretación”.

Aún así, Rob Marshall dudó si era buena actriz, ya que tenía poca experiencia, apenas la serie “Grown-ish” y poco más. Pero hicieron cientos de audiciones más y nadie pudo superar aquella gran primera impresión. Además, en cada prueba posterior, Bailey ganaba confianza y solidez como actriz.

“La Sirenita” que se estrena el jueves 25 de mayo es una adaptación de la clásica película animada de Disney, que a su vez se basa libremente en el cuento de hadas de 1837 del mismo título, escrita por Hans Christian Andersen.

Además de Halle Bailey como Ariel, está protagonizada por Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Javier Bardem como el rey Tritón, y Melissa McCarthy como la malvada Úrsula.

Una semana atrás, en Ciudad de México, después de la premiere latina de la película, Halle Bailey charló en exclusiva con diario Clarín y contó detalles del rodaje y su sensación como nueva princesa Disney.

Foto: Disney.

“Me encanta esta película -dijo- desde que era pequeña. ¡Me sentí tan emocionada de asumir este papel de Ariel y meterme en el personaje! Así que el hecho de poder formar parte de la reimaginación del filme me llena el corazón de alegría y le hace gritar de alegría a la niña que llevo dentro”.

-Cuando fuiste a la primera audición, ¿le pediste consejos a tus amigos actores y músicos?

-Cuando recibí la primera llamada diciendo que querían que hiciera una audición, se lo conté a mi hermana Chloe, a quien le confío todo. Realmente necesitaba su ayuda porque estaba muy nerviosa pero creía que lo podía hacer. Ella me ayudó a prepararme, y a partir de ahí me sentí más segura y emocionada cuando entré en la habitación donde estaban directores. Sentí que había hecho todo lo posible para prepararme, así que pase lo que pase.

-Contame cuándo le contaste la noticia a Beyonce, que siempre fue como una madrina en tu carrera musical.

-¡Buena pregunta! Creo que se enteró después de que me dieron el papel. Se lo dije después de enterarme de que había pasado esto.

Nace una estrella

-¿Pensás que ser Ariel le dará un nuevo impulso a tu carrera como actriz, o querés volver corriendo a la música?

-Sin dudas que esto me ha abierto el amor por la actuación. Creo que en el futuro volveré a actuar. Y éste fue un proyecto perfecto porque pude combinar las dos cosas que amo: cantar y actuar. Así que definitivamente diría que sí, que haré más cosas en el futuro.

La sirenita live-action se estrena el 25 de mayo en cines. (Disney)

-¿Cómo sigue tu carrera musical, tenés canciones nuevas listas para lanzar?

-Llevo unos dos años grabando mi propia música, así que espero editar algo después de que se estrene esta película. Estoy muy emocionada con volver a la música.

-¿Cuál es el entorno donde te sentís más cómoda: cantando en vivo, grabando y filmando en un set?

-Creo que actuar en vivo es lo que más me gusta. Esta película fue genial porque pude hacerlo mientras rodábamos: cantaba y actuaba en vivo, sobre todo en la secuencia de “Part of your world”. Todo estaba muy basado en la interpretación y Rob Marshall tiene una experiencia increíble en Broadway, así que sentía que estaba actuando para un público, aunque no había una audiencia en el set.

-¿Estuviste en contacto con Lin-Manuel Miranda, que compuso las canciones nuevas?

-¡Sí! Me encantó trabajar con Lin-Manuel Miranda y Alan Menken, el compositor original, que es como una leyenda viva. Fue increíble el hecho de poder estar en la misma habitación con ellos y que me enseñaran las nuevas canciones que habían escrito juntos. Ariel tiene una canción nueva llamada “For the first time”, y trabajé estrechamente con Lin para conseguir la cadencia y las melodías correctas. ¡Tiene tanto talento y es tan amable...!

-Mencionaste Broadway. ¿Te gustaría estar en una obra musical ahí?

-De hecho lo hice, cuando era pequeña. Cada tanto pienso en eso, y creo que podría hacerlo en el futuro. Nunca se sabe.

Jonah Hauer-King es el príncipe Eric en la nueva "La sirenita". (Disney)

-¿Cómo fue el rodaje de escenas donde tenías que interactuar con una animación, fue difícil?

-Sí, se siente un poco difícil. Fue divertido, pero miro los vídeos de los ensayos y me río de mí misma porque, literalmente, estoy hablando con el aire y no hay nadie. Para mí fue un proceso maravilloso y una experiencia de aprendizaje, porque tuve que aprender a establecer una relación con algo que no estaba ahí físicamente, pero que podía oír en mi oído. Fue genial aprender a hacerlo.

Un odio inesperado

-Cuando diste aquella primera audición, ¿te imaginaste la repercusión en redes sociales? Porque los fans de Disney son muy estrictos, como los de “Star Wars”. Al principio tuviste críticas casi racistas, pero después del trailer se viralizaron muchísimos videos en TikTok de chiquitas diciendo “Yo también puedo ser Ariel”.

-Al principio, cuando se anunció que me habían elegido para el papel, estaba muy emocionada porque acababa de enterarme de que iba a ser Ariel. Así que no presté atención a la negatividad, aunque no me sorprendió. Y fue increíble cuando vi las reacciones de los niños a los teasers y a los trailers, diciendo: “¡Se parece a mí, puedo ser una princesa, puedo ser una sirena!”. Ahí sentí que estaba haciendo esto por estos bebés y niños. Eso cambió todo.

-Ahí te diste cuenta que estabas haciendo más que un personaje. Era algo importante para las mujeres.

-Sí, exacto. ¡Gracias por mencionarlo!

La premiere en México

El jueves de la semana pasada se realizó la premiere latina de la nueva versión “La Sirenita”, con la presencia de los protagonistas Halle Bailey y Javier Bardem. Fue en plena Ciudad de México, dentro de un enorme shopping llamado Toreo Parque Central, con salas de cine, donde se armó una espectacular escenografía con laguna, rocas y corales, con una alfombra azul alrededor.

Hubo más de 2300 fans e invitados especiales que pudieron presenciar el paso de figuras locales e internacionales. Las figuras más esperadas, por supuesto, eran Halle Bailey y Javier Bardem, el actor español, que está casado con Penélope Cruz. La protagonista lució un vestido blanco de transparencias, que contaba con perlas y una cola larga que asemejaba a una sirena.

Halle Bailey como Ariel en la película de acción real La Sirenita. Photo cortesía Disney. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Todos los Derechos Reservados

Ambos desbordaron simpatía y paciencia para los pedidos de selfies, fotos, firmas de fotos y charlas breves con los medios televisivos de toda América Latina. Dieron la vuelta completa, posando y firmando autógrafos de fans en juguetes y posters, además de charlar con la prensa y con los conductores del evento, Carla Medina y Alan Estrada.

Unas dos horas después del inicio de la alfombra azul, todos se trasladaron a las nueve salas del complejo Cinépolis, para ver la película con dos semanas de anticipación. Claro que hubo medidas de seguridad extremas: cada persona debía colocar su teléfono en un bolsita con cierre de seguridad que los organizadores recién abrieron al finalizar la función.

Una gran idea fue sentar en el escenario de la sala principal a Bailey y Bardem en unos sillones, para responder las preguntas de fans, periodistas locales y ganadores de concursos de Radio Disney.

Así, tras el pedido del actor de encender las luces de la sala para poder ver a la gente, la primera pregunta fue de una nenita de unos 6 años llamada Bruna: “¿Creen en las sirenas?”.

Halle respondió que sí y Javier apuntó que ahí en la sala había dos, Tritón y Ariel, le repreguntó a Bruna si ella creía en las sirenas, y la pequeña respondió afirmativamente y se ganó aplausos de todos.

Halle Bailey como Ariel en la película de acción real La Sirenita. Photo cortesía Disney. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Todos los Derechos Reservados

Una periodista les pidió su opinión sobre las tres nuevas canciones de “La Sirenita”, escritas por Lin-Manuel Miranda. “Me encantan las canciones -dijo Halle- y todos nos hemos enamorado de las canciones originales de la película de dibujitos, así que volver a cantarlas junto con las nuevas fue muy emocionante para la niñita que llevo adentro”.

Otra fan quiso saber qué sintió Halle Bailey al hacer historia con esta nueva versión. Y respondió: “Me sentí muy orgullosa de ser una mujer haciendo historia, porque siempre soñé con ser una princesa y fue un sueño hecho realidad. Las mujeres somos fuertes y poderosas, y podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, así que me siento muy agradecida de estar en esta posición”.

Hubo media docena de preguntas más y luego se procedió a la proyección de la película, que tuvo aplausos de las canciones más emblemáticas y sobre los créditos.