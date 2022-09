Estrenos de cine: Carnevale y Casciari renuevan el grotesco con “Más respeto que soy tu madre”

“Más respeto que soy tu madre”, quizás la película cómica argentina más esperada, debuta hoy en las salas con un reparto fenomenal: Florencia Peña, Diego Peretti, Guillermo Arengo y Ángela Torres, entre otros, y bajo la batuta de Marcos Carnevale.

”En 1999 y en el marco de una crisis social y económica de la Argentina, Mirta Bertotti, su esposo Zacarías y sus tres hijos están cerca de caer de la clase media a la indigencia. Un marido desocupado, hijos adolescentes con problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia harán que la vida de Mirta se convierta en un infierno. La familia necesitará un humor a prueba de balas, y muchas mañas para convertir cada desgracia en una lección de vida”, reza la sinopsis de la película, que está basada -como el lector habrá advertido- en la novela que Hernán Casciari volvió best seller en 2005.

Él colaboró, de hecho, con la adaptación, ya que se puso sobre los hombros el guion de la película, que “es muy cercana a mi pluma”, según dijo a Télam Casciari. “Tiene algo que me gusta mucho hacer cuando escribo: mientras te estás riendo, te empezás a emocionar. Ese cambio sutil en el ánimo del lector, el oyente y el espectador es alucinante. Ayer cuando vi la película por primera vez con público me impactó que muchos salían de la sala muy sorprendidos de que sea una película de llorar, cuando el trailer más bien te invita a ver una película esperpéntica y no lo es en absoluto”, relató.

“Siempre escribí para internet -dijo recordando el suceso de la novela-. `Más respeto soy tu madre´ es un folletín digital al que le tengo un cariño especial porque fue lo primero que escribí para ese formato, nunca antes había tenido lectores tan cercanos ni comentarios en un blog. Fue el principio de todo, un trabajo hecho sin estrategia, solamente era una forma de comunicarme con mis amigos y familiares de Mercedes cuando vivía en Barcelona. Lo que pasó con ese libro fue increíble”, contó Casciari sobre aquel blog que fue la piedra fundacional del proyecto ambicioso que veinte años después es Orsai.

Más estrenos

“Princesa por accidente” (“Pil”): Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono. Película de animación proveniente de Francia.

“Invitación al infierno” (“The Invitation”): Tras la muerte de su madre y sin tener más parientes conocidos, Evie (Nathalie Emmanuel) se somete a una prueba de ADN y descubre a un primo perdido hace tiempo que no sabía que tenía. Invitada por su nueva familia a una lujosa boda en la campiña inglesa, al principio se siente seducida por el sexy anfitrión aristócrata, pero pronto se ve inmersa en una pesadilla de supervivencia al descubrir los secretos perversos de la historia de su familia y las inquietantes intenciones que se esconden tras su pecaminosa generosidad. Dirección de Jessica M. Thompson.

“Sueños de libertad” (“The shawshank redemption”): Continuando la racha de reestrenos de clásicos, llega hoy esta película estrenada originalmente en 1995. Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne (Tim Robbins) es enviado a la prisión de Shawshank para ser encerrado de por vida. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente de Red (Morgan Freeman), el jefe de la mafia de los sobornos. Dirigida por Frank Darabont.