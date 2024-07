Estrena “Salvajes”, la película filmada en Mendoza que llegó a Amazon Prime

Mendoza vuelve a ser un escenario clave para la industria fílmica con el estreno de “Salvajes”, la nueva película del director cordobés Rodrigo Guerrero, quien en este thriller aborda la controvertida temática de la justicia por mano propia, con un juego de roles en el que sorprende e impacta. La película fue filmada íntegramente en nuestra provincia, y ya tiene un espacio en una de las plataformas más importantes a nivel mundial. El reparto incluye a la reconocida actriz Beatriz Spelzini, el actor chileno Luis Gnecco, el debutante Alan “Taty” Fernández, y la destacada mendocina Tania Casciani.

Backstage de la película

El preestreno de “Salvajes” también será local, el próximo martes a las 19, en el Cine Universidad, ubicado en la Nave UNCuyo, y las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar. Allí, estarán presentes el director y los actores, con el objetivo de compartir con el público no sólo la proyección del film sino también un espacio abierto a preguntas y opiniones acerca de la historia.

Luego del estreno, la película se proyectará en la misma sala el jueves 1 y sábado 3 de agosto a las 19:30, y el Martes 6 de agosto a las 21:30. En tanto el estreno nacional está programado para el jueves 1 de agosto en salas de todo el país.

Backstage de la película

Sinopsis

“Salvajes” narra la historia de Sonia (Beatriz Spelzini) y Arturo (Luis Gnecco), quienes viven en una casa aparentemente segura. Una noche, tres hombres armados irrumpen violentamente en su hogar. Tras ser sometidos y encerrados en un baño, Arturo logra escapar y captura al delincuente más joven, decidiendo secuestrarlo para “disciplinarlo”. A medida que la tensión inicial se disipa, emergen inesperados lazos familiares que Arturo y Sonia creían perdidos. La película ofrece un retrato crudo de una sociedad dividida, donde los límites entre víctima y victimario se vuelven borrosos.

El guion de “Salvajes” fue parte de la selección oficial del Concurso de Guiones Inéditos del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2017 y participó en el Taller Internacional de Guion del X Bolivia Lab en 2018.

La primera actriz Beatriz Spelzini desempeña un rol impactante

En charla con Los Andes, el director contó que terminó la post producción de la película hace un mes pero previamente había obtenido premios y reconocimientos por el guion. “Se filmó el año pasado. Lo que sí pasó es que el guión estuvo seleccionado en la Clínica de guiones de La Habana”, a la vez que aseguró que aún no ha pasado por festivales, aunque no descarta la posibilidad.

En este sentido, adelantó a Los Andes un anuncio que seguramente posicionará a la película a otro nivel: “De hecho, como la película se vendió a Amazon, tuvimos que estrenar antes de lo previsto porque queremos ver si hacemos algunos festivales, pero bueno, veremos qué festivales podemos hacer que permitan la coexistencia con Amazon Latinoamérica”. Guerrero aseguró que “El año pasado estaba tratando de venderla primero a HBO pero no salió. Finalmente salió hace dos meses para Amazon y se firmó el contrato hace un mes”.

Si bien Guerrero tiene un recorrido profesional de experiencia, es la primera vez que una película suya llega a las plataformas internacionales. “Mis películas anteriores también circularon por festivales, pero esta es la primera vez en una plataforma tan mainstream como Amazon”.

En cuanto a las repercusiones de la historia, el director contó que ya tuvo algunas experiencias. “Se estrenó primero en Chile. Yo no pude estar allá porque estaba en Buenos Aires y estuvo la jefa de prensa con Beatriz Pérez y la protagonista. Me dijeron que les gustó mucho. La gente quedó impactada con la película, había un silencio y una tensión en la sala que estuvo muy bien. Ahora vamos a ver las repercusiones de lo que es la crítica”, sostuvo.

Backstage de la película

En la charla, el realizador aseguró que se decidió por locaciones mendocinas gracias a las políticas de promoción cinematográficas que lleva a cabo la provincia, con el objetivo de incentivar la industria en un polo local. En este sentido, consultado acerca de si trabajó con equipo y realizadores del sector, explicó que “el equipo es mayoritariamente mendocino, un 80 por ciento. Algunas cabezas de área como el director de fotografía, la directora de arte y el sonido son de Buenos Aires, pero el resto es todo de Mendoza”.

La película fue rodada en una casa de Chacras de Coria

En entrevistas anteriores, Guerrero contó una experiencia personal que detonó dentro suyo la necesidad de recrear la historia en una película. “Vivo en Córdoba, Argentina, un país en donde las cifras relativas a la violencia social crecen a diario y asustan. Casi todos podemos enumerar ejemplos cotidianos de violencia, más o menos sutiles, más o menos brutales. Una noche cuatro chicos armados entraron a robar en la casa de mis padres. Yo todavía vivía con ellos y los cuatro delincuentes eran más jóvenes que yo” adelanta el director en un texto de presentación de su última obra.

Backstage de la película

“Ese día me tocó experimentar en carne propia la invasión y la angustia que ocasiona un robo. Para mí fue como estar desnudo frente a sujetos extraños que rondaban armados, exaltados, temerosos y excitados. Sin embargo, en ningún momento temí de verdad por lo que pudiera pasarme a mí o al resto de mi familia. Quizás porque me tocó estar atado y recostado en el suelo en la misma habitación que estaba mi madre; o tal vez porque el chico al que designaron la tarea de custodiarnos fue especialmente considerado y amable con ella”, continúa.

Una de las escenas más cruda, representa un un hecho real vivido por el director

“Aquel joven procuró que mi madre no tuviera frío y le repitió una y otra vez que se quedara tranquila, que todo iba a estar bien y que nadie iba a lastimarnos. La llamaba “doñita” con un respeto sincero. En unos minutos que parecieron horas los intrusos revolvieron la casa, cargaron el auto y huyeron con nuestros efectos materiales. Algo quedó latente en mi memoria desde aquella noche. La proximidad de ese joven en ese contexto de violencia y usurpación me permitió, sin justificar sus actos, no llegar a guardarle resentimiento”, cuenta el director.

Consultado acerca de esta experiencia, así como la masterización interior y la posterior gestación de la idea que lo llevó a realizar “Salvajes”, explicó que “Yo creo que la desigualdad de clase en parte incide desde el vamos. También mucho resentimiento. Creo que de ambos lados hay mucha desconfianza, no aceptación del otro como alguien distinto, de otra clase. Me parece que todas esas cosas son detonantes, pero sobre todo la diferencia de clases.

Rodrigo Guerrero, el joven director

Acerca del director

Rodrigo Guerrero nace en Córdoba, Argentina, en 1982. Lic. en Cine y Tv. egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y Magister Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales titulado en la Universidad Internacional de La Rioja, España.

Su filmografía:

El invierno de los raros (Ficción, 2011)

El tercero (Ficción, 2014)

Venezia (Ficción,2019)

Siete perros (Ficción, 2022)