Este es el valor del vestido de alta costura que usó Aitana en la presentación del UMusic Hotel Madrid

El pasado domingo, 10 de septiembre, Universal Music estuvo de celebración. El sello discográfico expandió su negocio con la inauguración de un hotel en pleno centro de Madrid. El UMusic Hotel abría sus puertas por primera vez con una alfombra roja llena de estrellas, entre las que se registraron David Bisbal, Pablo López o Aitana.

La aritsta de 24 años fue una de las reinas de la noche y dijo presente en la cita. La alfombra del photocall se llenó de una enorme variedad de looks, pero el de Aitana sorprendió por su originalidad. ¿La razón? La intérprete de Mon Amour apostó por un vestido camisero.

Aitana deslumbró en la gala de inauguración del hotel de Universal en Madrid.

La catalana decidió llevar un vestido que simula una camisa de hombre en color blanco el cual adornó con detalles. Los botones fueron sustituidos por un cierre que termina en el cuello.

También se pudo ver que el puño de la manga izquierda está roto y muestra parte de la carne, dando un toque más desenfadado y rockero. Además, la parte de la cintura se pega al cuerpo de Aitana, dando movimiento a la prenda.

En cuanto al resto de la apuesta, Aitana Ocaña, que tiempo atrás estreno su corte de cabello, usó unos increíbles tacones negros de plataforma y varios accesorios, como así también maquillaje a tono.

Cuánto cuesta el vestido camisero que uso Aitana

Esta increíble prenda es un diseño de Jacquemus, una de las firmas francesas favoritas de las celebridades. La Robe Galliga Shirt Dress, que pertenece a la colección que está ahora mismo en venta en el sitio oficial de la firma, cuesta unos 750 euros, que traducido a nuestra moneda serían unos 280 mil pesos.

Queda claro que Aitana no tiene problemas de gastos y que eligió uno menor al que se le ha podido ver en otros eventos o galas. No obstante, no baja la vara en materia de moda y se posiciona como una de las influencer de alta costura.

