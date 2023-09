Es tan humano como cualquiera: Lionel Messi reveló que manías tiene y los rituales de su vida cotidiana

La versión humana que ha mostrado Lionel Messi luego de obtener la tercera estrella mundialista en Qatar, lo ha reflejado tranquilo, más feliz y manifestando facetas que no se conocían de él.

Ya no le teme a los que dirán y abre las puertas de su intimidad. En ese sentido trascendió una entrevista que dio hace un tiempo en la que habló de sus manías, de sus comidas favoritas y de las costumbres argentinas que lleva a todos lados.

Leo Messi tiene varias manías que él mismo reveló

“Manías tengo muchas”, dijo el ahora jugador y capitán del Inter Miami y se reconoció como uno más a la hora de llevar a cabo los rituales que le dan seguridad. “Antes de irme a dormir dejar toda la mesa preparada para el día siguiente”, contó.

En cuanto las comidas, Messi priorizó el orden. “El desayuno... cada uno en su lugar, sentarme siempre en el mismo lugar, que cada uno tenga su lugar en la mesa, los nenes, Antonela, yo”, señaló.

Otra de las revelaciones, indican que tras una larga jornada entrenando o haciendo ejercicios, Lionel Messi no soporta tener puestas las zapatillas. “Es llegar a la casa y sacarme las zapatillas enseguida, sea en mi casa o en la de alguien que tenga confianza”, remarcó.

Las comidas favoritas de Lionel Messi

Como en todo, Messi se considera una persona sencilla, y en el plano gastronómico, esto no cambia. “Soy muy sencillo para las comidas: el asado, las milanesas, pastas, chocolate, dulce de leche, helado... Todo lo que sea dulce me gusta, me puede. Intento comer poco pero cada tanto me gusta”.

“¿El mate? Caliente y amargo. Antes tomaba dulce, pero después me acostumbré al amargo y hoy tomo mate amargo”, afirmó Leo Messi dejando claro que lleva orgulloso y a flor de piel la cultura argentina.

