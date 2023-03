Entradas para The Weeknd en Argentina: precios y dónde comprar

The Weeknd anunció su recital en Argentina el 18 de octubre de 2023 en el marco de “After Hours til Dawn Tour”, la gira que lo tiene girando por el mundo con éxitos como “Starboy”, “I Feel It Coming”, “Die For You” y “Blinding Lights”, entre otros. Será en el estadio de River Plate.

El artista canadiense (o Abel Makkonen Tesfaye, como es su nombre real) es dueño de una obra única en el pop, electrónica y R&B, recuperando sonidos de referentes como Michael Jackson, Prince o Daft Punk, además de vincularse estéticamente con el cine de los 70. Desde su debut en la década pasada lleva cuatro premios Grammy, 20 premios Billboard y dos MTV Video Music Awards, así como nominaciones a los premios Óscar y Emmy.

A la fecha acumula cinco álbumes: “Kiss Land” (2013), “Beauty Behind the Madness” (2015), “Starboy” (2016), “After Hours” (2020) y el reciente “Dawn FM” (2022), que contiene hits como “Take My Breath” y “Sacrifice”. En 2021, The Weekend fue el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl.

The Weeknd en Argentina 2023: precios de las entradas y dónde comprar (DF Entertainment)

Con producción de DF Entertainment y Live Nation Entertainment, The Weeknd presentará su show más ambicioso hasta la fecha, en una apuesta inmersiva con elementos del teatro y las artes escénicas que se unen para una noche de fiesta en el club. En la producción más grande de su carrera, los recitales reflejan su recorrido creativo tal y como se mostró ante los ojos del mundo en estos últimos años: reuniendo una multiplicidad de mundos que se abren a nivel visual y conceptual además de sonoro.

El tour es también el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: el mismo está impulsado por Binance, el ecosistema global de cadena de bloques detrás del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que lleva la tecnología Web 3.0 a los asistentes al concierto en todo el mundo. Los poseedores de boletos reciben NFT de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. El cinco por ciento de las ventas de la colección NFT de la próxima gira se donará al Fondo Humanitario XO.

THE WEEKND EN ARGENTINA 2023: FECHA Y CÓMO COMPRAR ENTRADAS

The Weeknd se presentará en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 18 de octubre de 2023, en el estadio River Plate.

Las entradas para el show de The Weeknd se pondrán a la venta en la plataforma All Access (clic aquí).

Preventa exclusiva BBVA: del miércoles 8 (desde las 10 de la mañana) al viernes 10 de marzo o hasta agotar stock.

Finalizada la preventa, arrancará la venta general. Será a las 10 de la mañana.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA THE WEEKND EN RIVER

Campo delantero $40.000

Campo general $20.000

Platea preferencial $40.000

Platea alta $27.000

Platea media Sivori $22.000

Platea alta Sivori $15.000

En todos los casos hay que sumar el cargo por servicio como adicional.