Encontraron 12 canciones secretas de Michael Jackson grabadas en los 90: la lista completa de temas

Un exoficial de California descubrió las cintas por casualidad en un depósito de Los Ángeles. Los casetes incluirían temas musicales desconocidos, entre ellas Don’t Believe It y Seven Digits. El sujeto planea llevarlas a las cuatro principales casas de apuestas.