En pie de guerra: Gloria Carra lleva a juicio a su ex, Luciano Cáceres

Justo en la semana en la que el actor Luciano Cáceres visitará Mendoza para una función de su unipersonal Muerde, trascendió que la actriz Gloria Carrá iniciaría acciones legales contra él, su exmarido, por adeudar cuotas alimentarias de su hija de 14 años, Amelia. La ex Señorita maestra también exigiría parte de una propiedad y la posesión de distintos vehículos.

“Ella reclama una compensación económica porque hay un bien que está en disputa y ella dice tener derecho por ese bien, que es una quinta en José C. Paz, y además una serie de vehículos”, informó Diego Estéves en A la tarde, el envío que sale por canal América.

Y es que, según la información del panelista, el actor tendría un acuerdo con una empresa automotriz que “le provee de un auto 0 KM por año”.

Aunque la principal causa para llevar a Cáceres a la Justicia sería el adeudamiento de cuotas alimentarias y el bajo monto que está pagando el actor: “El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 mensual”, aclaró el periodista.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres (web)

“Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos”, agregó.

Si bien el juez fijo ese monto, según el periodista, Cáceres “le estaría transfiriendo a su exmujer $200.000 por mes”.

Estéves leyó los mensajes que Rodrigo Tripolone, abogado de la actriz, le mandó pidiéndole que, por deseo de ambos actores, no se hable del tema: “Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que no se toque el tema”.

Luciano Cáceres presentará mañana Muerde, un elogiado unipersonal del que dijo a Los Andes: “Es una gran aventura, pero descubrí que tengo un gran equipo que me acompaña. Y grandes compañeros que son los espectadores, esta comunión que se genera con los espectadores presentes, que marcan el termómetro de la obra. Obvio que es un salto al vacío gigante, porque no tengo a nadie que me haga la segunda. Pero se genera algo hermoso con el público”.

Muerde se verá este sábado a las 20, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).