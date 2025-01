Emotiva despedida de Sara Stewart Brown para Jorge Lanata: “La vida cerca de él siempre fue un trampolín...”

A una semana de la muerte de Jorge Lanata, su exesposa, Sara Stewart Brown, conocida como Kiwita, utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje al periodista con un profundo hilo en X (antes Twitter). En el mensaje recordó momentos únicos de la vida del conductor, con quien compartió no solo un matrimonio, sino también una amistad y complicidad que perduró hasta el final.

“La vida cerca de él siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina”, escribió Sara, quien acompañó a Lanata en algunas de las etapas más críticas de su vida, incluida la donación de un riñón que le permitió seguir adelante en medio de sus problemas de salud.

Sara confesó que escribir sobre Lanata le resultaba complejo: “Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco o que no le hace justicia, especialmente porque él tan bueno con las palabras y yo tan disléxica”, comenzó la artista.

Sara Stewart Brown se despidió de Jorge Lanata.

En este mensaje compartió un collage de recuerdos, anécdotas y momentos que los unieron más allá de su separación. “Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas. Así que voy a arrancar un hilo para ir dejando al azar, mis recortes personalísimos y desordenados. Sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más”, explicó.

“Fuimos mil cosas, amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones, la vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina, mil veces mi maestro, a veces su enfermera, fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos y confidentes. Y nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud”, recordó.

“Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero, y esa vez un día después de separarnos hizo esto”, escribió Sara antes de compartir un video del periodista hablándole al aire de PPT.

Kiwita recordó a Lanata en un emotivo y sentido hilo de Twitter

Además, destacó el apoyo incondicional que Lanata le brindó en momentos clave de su vida, como la búsqueda de su madre biológica. “Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica (él me había ayudado en esa misión)”, relató, añadiendo: “No puedo creer que no se lo mostré cuando, una vida después, supimos que él también era adoptado”.

Sara describió cómo la relación entre ellos evolucionó después de su separación, volviéndose más tranquila y menos conflictiva. “Desde que me separé era una relación bastante idílica, discutíamos poco”, confesó. Sin embargo, señaló que aún persistían desacuerdos, especialmente relacionados con la educación de su hija Lola y con la impuntualidad de ella, que el periodista detestaba.

Finalmente, recordó que su última discusión con él fue por Twitter, “él no entendía el rol de esta red social, la subestimaba y yo no entendía porque para mi, paradójicamente él es el espíritu más tuitero que conocí”, cerró.