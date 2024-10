Emilia Mernes brilló en un histórico recital en Vélez con invitados especiales

A estadio completamente colmado, Emilia Mernes ofreció un recital inolvidable a todos los asistentes. La estrella pop nacional deslumbró a sus fanáticos con una actuación que contó con invitados de lujo como Duki , Tiago PZK, Callejero Fino, Rusherking, y muchos más. Este fue el primero de los cuatro shows que Emilia tiene programados, todos auspiciados por Fenix Entertainment.

El estadio Vélez Sarsfield se tiñó de rosa, y miles de seguidores, con brillitos y looks coloridos, llegaron desde temprano para ser parte de un evento que representa un sueño cumplido para la joven artista de Nogoyá, Entre Ríos. Con entradas agotadas, Emilia ofreció una noche cargada de emociones, coreografías impecables y una lista de éxitos que hicieron vibrar a todo el estadio de Liniers.

La apertura del show estuvo a cargo de las artistas Ambik y Chita, quien participó en la iniciativa de Spotify llamada Equal, que celebra el talento femenino en la música. A las 21:00 horas, las luces del estadio se apagaron y una ovación ensordecedora recibió a Emilia cuando apareció en el escenario interpretando “Exclusive”, dando inicio a un show que prometió ser una noche inolvidable para sus fans.

Emilia Mernes

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Emilia estrenó en vivo su nueva canción “Novio Gangsta”, un pop-trap con esencia de cha-cha-chá dedicado a su pareja, Duki, quien la acompañó en el escenario. Juntos, interpretaron su éxito “Como si no importara”, desatando la locura del público presente. “Quiero compartir mi felicidad con un gran compañero, mi Novio Gangsta, que es la persona que me acompaña todos los días y me banca en todas, quiero presentarles esta canción que dice así”, dijo Emilia antes de introducir la canción.

La noche continuó con una seguidilla de hits que incluyó la colaboración de Callejero Fino en “En la Intimidad”, seguido por Tiago PZK, quien se sumó para cantar “Una Foto” y “Alegría”. Tiago agradeció al público diciendo: “Déjenme decirles una cosita: gracias a todos por haberse tomado el tiempo, por haber sacado de su billetera para ver el mejor show hasta el momento en la Argentina”.

Entre las sorpresas finales, Emilia interpretó “Los del Espacio” junto a LIT killah, FMK, Duki, Tiago PZK y Rusherking, y cerró la noche con su hit mundial “La Original”. La cantante también rindió homenaje a los 2000 con una versión de “Maldita Noche” de Bandana, seguida de sus éxitos “GTA” y “No se ve”.

La puesta en escena fue impresionante, con un despliegue visual digno de los mejores espectáculos internacionales. Emilia Mernes subió la vara de la producción nacional con 22 bailarines, vestuarios deslumbrantes y un show de luces que dejó al público boquiabierto, consolidándola como una de las grandes referentes del pop hispanoamericano con proyección “for export”.