Eloy Rivera, ex Gran Hermano, habló luego de recibir una puñalada por atacar a su exnovia

En las últimas horas se dio a conocer que Eloy Rivera, ex Gran Hermano, fue detenido por violencia de género luego de querer atacar a su exnovia. En medio del drama, el joven resultó herido por el actual novio de la chica.

Eloy Rivera, el exparticipante de "Gran Hermano" en problemas con la Justicia. (Foto de Instagram)

Franco Coronel es la nueva pareja de Thalia Di Mario, quien casi fue atacada por el famoso influencer. Gracias a Coronel las cosas no se fueron a mayores, pero también debido a su accionar, Rivera está internado.

Su estado es delicado, pero sigue sin perder la custodia judicial. En paralelo, Franco Coronel también está detenido por tentativa de homicidio al quitarle el arma a Rivera y apuñalarlo. El día de de hoy, el exparticipante de Gran Hermano habló con los medios y dio detalles de su estado de salud.

Eloy Rivera y Romina Malaspina en "Gran Hermano". (Foto web)

Cómo está Eloy Rivera

En diálogo con PrimiciasYa, el creador de contenido no perdió la oportunidad de comentar los detalles de lo que sucedió hace pocos días. “Te resumo lo que pasó más o menos. Yo estaba, había ido a visitar a mi mejor amiga que es Dafne, ahí en la calle de Dorrego, y cuando toco la puerta sale Thalía, mi ex pareja, me dice ir a hablar con ella y fuimos a media cuadra. Nos sentamos en la vereda a charlar, estuvimos charlando 15 minutos y en un momento aparece este pibe Franco Coronel, que era un ex mejor amigo mío, con un cuchillo me dice ‘dame todo, dame todo, vamos a pelear, vamos a pelear’. Yo en ese momento dije seguramente Dalía me vendió porque estábamos los dos sentados y apareció este pibe”, comenzó.

Eloy Rivera, el exparticipante de "Gran Hermano" detenido pro atacar a su ex. (Collage web)

Seguido, Rivera aseguró el ataque recibido por Coronel: “Me comí un par de apuñalados en el cuello, en el tórax, en el pulmón. Me cortó la oreja, bueno los brazos tengo varios cortes y, en un momento del forcejeo, yo logro sacar el cuchillo”.

Para terminar, habló sobre su estado de salud: “Están viendo cómo evoluciona mi pulmón que es lo más complicado. Eso es todo. Espero que se sepa la verdad porque sé está comentando todo lo contrario, están diciendo que yo soy el que tenía el cuchillo, y la verdad yo la quise y es toda mentira lo que se dice”.