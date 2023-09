“El vasco”: Una comedia binacional realizada en locaciones mendocinas estrena hoy en cines

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es “El Vasco” película de coproducción española argentina, con los protagónicos de Joseba Usabiaga y Eduardo Blanco junto a un gran elenco encabezado por Inés Efrón, Itziar Ituño y Laura Oliva, entre otras figuras de ambos países. La película tuvo varias locaciones de rodaje que incluyen España y Argentina, entre las que se cuentan lugares específicos y emblemáticos de nuestra provincia. El estreno será en salas de todo el país y en Mendoza está disponible a partir de hoy en Cinépolis (Mendoza Plaza Shopping) y Cinemark Hoyts (Palmares).

Escena entre el personaje principal de Mikel y su tía abuela

Este trabajo binacional tuvo la participación de dos de las productoras audiovisuales locales más importantes: Oeste Films y FilmAndes, junto a Pausoka Entertainmentsl. Estuvo bajo la dirección de producción de Daniela Bestard Pou, Anabella Gargiulo como jefa de producción y Natali Córdoba, en la coordinación de producción. Productores ejecutivos: Antonio Pita y Marcelo Ortega.

El director Jabi Elortegui durante el rodaje

Las locaciones elegidas en Mendoza fueron la Laguna del viborón en el límite entre Maipú y Guaymallén, la aeroestación Francisco Gabrielli, el ex bowling de la avenida San Martin (frente al Automóvil Club Argentino), el Centro Vasco de la Ciudad de Mendoza y algunos sitios de Las Heras y Los Corralitos. La dirección general estuvo a cargo de Jabi Elortegui, con guion de Arantxa Cuesta y Xabi Zabaleta.

Reparto

La historia plantea una de las situaciones más repetidas de la modernidad: emigrar del país buscando mejores oportunidades, pero con un giro inesperado -allí radica su encanto- que plantea un doble dilema: irse renegando de las propias raíces intentando desidentificarse de la cultura natal y encontrar que el destino elegido como nuevo lugar de residencia tiene mucho en común con aquello que se intenta dejar atrás.

El film tuvo su preestreno el martes en el Distrito 33, donde tanto los actores como realizadores estuvieron presentes, con una importante afluencia de público. En diálogo con Los Andes Eduardo Blanco elogió la ciudad de Mendoza y dijo sentirse muy bienvenido. “He comido y bebido riquísimo” aseguró a la vez que enfatizó el éxito de recepción de la película por parte del público que asistió al evento.

“Creo que la película es una historia simple en el buen sentido, es una comedia dramática que tiene su parte divertida pero también habla de los orígenes, los afectos y tiene un montón de elementos con los que la gente se identifica”, subrayó.

Reparto

Consultado acerca de la elección de su personaje, cuyas características de inocencia y persona bienintencionada pero falible, coincide con otros roles, Eduardo Blanco dijo: “Me causa gracia lo de ‘elegir’. Es una combinación de cosas porque cuando un director ve un trabajo que le gustó, te llama para hacer el mismo tipo de personaje. Pero a los actores nos pasa lo contrario, nos gusta que nos llamen para cosas diferentes”, a la vez que aclaró “no reniego de mis personajes y me encanta hacerlos cuando están bien delineados y forma parte de una historia linda que merece ser contada”.

Reparto

Sin dudas la historia de Mikel es similar, en cuanto al desarraigo, a la de miles de argentinos que emigraron. En este sentido Blanco destacó que el film “El vasco” plantea la gran ironía del que se va de su país intentando desterrarse de su identidad cultural y termina encontrando esa misma cultura en otros lugares del mundo. “Esa ironía me gusta porque como diría el maestro Serrat ‘uno solo es lo que es y anda solo con lo puesto’, así que se puede extrapolar perfectamente”, concluyó.

Sinopsis

“Mikel, un joven de 34 años, vive en Bermeo (Bizkaia), está sin trabajo y su novia lo dejó por otro”, comienza anunciando la sinopsis oficial. Cansado de su realidad y resentido con su país, Euskadi (País Vasco) “necesita cambiar de aires, por lo que acepta la invitación de un pariente lejano, con el que sólo ha tenido contacto por redes sociales, para ir a Argentina a trabajar en la empresa que este está montando. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de que su familiar no tiene nada que ofrecerle”, adelanta la sinopsis. “Para su sorpresa, el pueblo está habitado principalmente por descendientes vascos que no han pisado la tierra de sus antepasados, pero viven sus tradiciones con pasión y de manera idealizada. Ni diez mil kilómetros lo han alejado de su casa”, concluye la presentación.

Toma de la cámara

La historia plantea situaciones insólitas cuando el joven que intentaba huir de su país se convierte en una suerte de superhéroe comunal entre los vascos radicados en Argentina, quienes recurren a él intentando saldar dudas de toda índole.

Reparto

Así, su camino termina cruzándose con el de una anciana en estado catatónico y con el de su cuidadora, mientras intenta despegarse de los sueños empresariales irrealizables de su tío Chelo (Eudardo Blanco) quien en principio lo había convencido de venir a Argentina para iniciar un gran negocio que termina siendo irreal y solo factible en la imaginación de su tío.