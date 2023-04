El Teatro del Bicentenario de San Juan anunció su temporada: cuáles son las propuestas del 2023

El Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan presentó esta semana la séptima temporada de su principal coliseo: el Teatro del Bicentenario. Por lo anunciado, promete ser vibrante, variada y, como ya es costumbre, protagonizada por grandes figuras del mundo artístico nacional e internacional.

Su impresionante sala, dotada de última tecnología escénica.

El año terminará con la principal apuesta: el primer festival de ópera del país, realizado en colaboración con la entidad italiana AICU (Associazione Internazionale delle Culture Unite), dirigido por el maestro Lorenzo Tazzieri, se realizará del 16 de septiembre al 1 de octubre. Tiempo durante el cual habrá charlas, conferencias y capacitaciones del género lírico y el TB pondrá en escena dos famosas óperas con una gran producción: “Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo, y “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, con dirección del prestigioso director y escenógrafo Eugenio Zanetti.

¿Cómo será la temporada en la primera mitad del año?

También integra la magnífica programación de este año, el aplaudido concierto de obras de ficción “Back to the Orchestra”, creado y dirigido por el joven Maestro Damián Mahler (mayo), mientras que, honrando a grandes bandas universales, actuarán The Beats (julio), la banda beatle mejor considerada y The End, el grupo que interpreta el legado de Pink Floyd (marzo). Además, como todos los años, el coloso sanjuanino producirá y pondrá en escena la Gala Patria, en el marco de los festejos patrios de la provincia.

En "La Bohème" se vio una suntuosa producción, y este año Zanetti promete hacer lo mismo con "Pagliacci" y "Cavalleria Rusticana".

Esta temporada también se complacerá en recibir a una formación coral exquisita y de gran prestigio como Los Niños Cantores de París (julio), considerados como el mejor coro de chicos de Francia, especializado en el repertorio sagrado y profano, así como en la interpretación a cappella.

El segundo semestre se destaca en el Teatro del Bicentenario

Agosto será un mes intenso, con una agenda que ofrecerá distintos géneros artísticos: volverá el genial humor de Les Luthiers, en su gira despedida, (agosto); por primera vez, el reconocido actor español José Sacristán subirá a escena con su unipersonal “Señora de rojo sobre fondo gris”; y además, la distinguida orquesta típica de tango franco-argentina, Fleurs Noire, presentará su flamante proyecto “Tangos en Aleph” (agosto).

El actor español José Sacristán, que en este foto recibe un Goya, llevará al teatro su unipersonal. (AP)

Nuevamente, el TB propiciará el acceso al arte de todos los sanjuaninos, programando la ópera infantil “El Principito” (noviembre) con versiones accesibles, disponiendo de dispositivos necesarios para el disfrute de personas con discapacidad. En diciembre subirá la reposición de “El Mesías”, el famoso oratorio de Händel, con la coreografía de Mauricio Wainrot, producida por el Teatro del Bicentenario con participación de la Orquesta Sinfónica y Coro Universitario de la UNSJ.