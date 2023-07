El protagonista de la serie de Fito Páez llega a Mendoza con su unipersonal: cuándo y dónde será la función

Su logrado papel en la biopic de Fito Páez “El Amor Después del Amor”, de Netflix, le valió a Iván Hochman una popularidad que antes no tenía.

Y aunque hace tiempo se dedica a la actuación y tiene una sólida formación artística, el papel protagónica interpretando al músico Fito Páez le permitió lograr una popularidad, que con acierto aprovecha y lleva a las tablas.

Es por eso, que recientemente estrenó el unipersonal “Yo también me llamo Hokusai”, que tendrá una única función, el próximo el miércoles 19 de julio, a las 21 horas, en el Teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com o boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21h.

El actor llega a Mendoza con su unipersonal.

¿De qué se trata “Yo también me llamo Hokusai”?

Luego de protagonizar la exitosa biopic de Fito Páez en una plataforma, el actor Iván Hochman recibió el llamado de un importante artista plástico, con un particular consejo: aprovechar su “minuto de fama” y crear un unipersonal donde demuestre sus “verdaderos dotes actorales”.

El actor, director, escritor, acróbata tomó la recomendación y junto a su mejor amigo de la infancia y director de confianza, Tomás Masariche, adaptó un texto del escritor mexicano José Emilio Hernández Martín y le dio vida a “Yo también me llamo Hokusai”.

Desde su brillante caracterización actoral en la biopic de Fito, el joven actor lograba el objetivo de verdaderamente meterse “en el traje” del autor de “El amor después del amor”.

Bastaron 8 episodios, recorriendo la vida de uno de los artistas más importantes del país, para que muchos fijaran sus ojos en el talento de Hochman, que se ha formado ampliamente en distintas disciplinas.

Ahora, en su unipersonal con el que empieza a recorrer el país, llamado “Yo también me llamo Hokusai”, Hochman se sienta frente al piano, para iniciar una obra donde no escapará a dialogar sobre el temor de seguir eternamente encasillado como otros actores, luego de un determinante papel.

“Ese temor de quedar pegado, no es exactamente autobiográfico, en el sentido que no es algo que me esté pasando y tampoco me siento parecido a Daniel Radcliffe con Harry Potter (como sí dice parte del guion). Él hizo algo 1000 veces más masivo, entonces cuando me comparo con ellos ficcionalmente, los traigo a la escena de una forma bastante irónica y lúdica. Justamente en esto de lo lúdico, puedo asegurar que es la obra más divertida que hice en toda mi vida, ideal para todo aquel que quiera empatizar con quien actúa. Van a reír, quizás hasta llorar, se van a conmover, les pasarán muchas sensaciones, especialmente se van a llevar una muy grata experiencia, un disfrute, es muy muy linda”, decía Iván Hochman.

“Yo también me llamo Hokusai” cuenta la historia de un escritor sin nombre y sin talento, al que lo deja la novia para irse a salvar el mundo. Hundido en una profunda tristeza, el escritor decide utilizar su prosa para volver a conquistarla, sin éxito alguno. Finalmente, su obra nunca termina de escribirse y lo que se ve en escena, se transforma en una parodia sobre sí mismo.

Se trata de una comedia sensible e hilarante que pone en juego el entramado del amor, la amistad, el éxito, el fracaso y la búsqueda de nuestro propósito en el mundo.

El actor se presentará en Mendoza con su unipersonal.

“Es bastante novedosa en muchos aspectos, el público también presenciará el proceso creativo, la obra rompe la cuarta pared en ese sentido de otras formas. Por ejemplo, empiezo directamente hablándole al público y eso es algo que arrancarlo así, que inicie trayendo al público a la escena, es darle la mano e invitarlo a participar. Por eso, a través de un primer texto muy honesto, se plantean las bases de la obra. Hicimos una gran investigación de recursos teatrales y escénicos, y la propuesta tiene momentos absolutamente sorpresas, que incluso no se repiten de una presentación a otra. Para mí es muy potente y muy rico vivir una experiencia inmediatamente después de la serie que sea tan moldeable y que se transforme tanto cada vez. No es una obra bajonera, ni amarga, ni oscura, tiene sus profundidades y sus emocionalidades, pero es súper divertida y dinámica”, decía Iván.

“Yo también me llamo Hokusai” se estrenó a sala llena el 10 de mayo del 2023 en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se sostuvo con localidades agotadas durante todo el mes de su presentación. Ahora inicia su gira nacional y Mendoza es una de las primeras provincias en el país que se visitan.

¿Dónde y cuándo ver la obra?

El Unipersonal “Yo también me llamo Hokusai” se presentará en Mendoza, en el marco de su gira nacional.

Interpretado por Iván Hochman, es un texto original de José Emilio Hernández Martín; y cuenta con la dirección de Tomas Masariche.

La obra apta para todo público tendrá una única función, el miércoles 19 de julio, a las 21 horas, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com o boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21h.