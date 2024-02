El problema de salud de Diego Poggi que alarmó a todos en las redes

Diego Poggi es un reconocido periodista de radio y televisión quien actualmente forma parte del gran equipo de streamers de Gran Hermano y conduce el segmento de “Espiamos la casa” luego de cada programa. Este martes, el influencer compartió imágenes de un problema de salud en su rostro y preocupó a todos en las redes.

Los videos alarmaron a toda la comunidad de Gran Hermano y el periodista solicitó consejos a sus seguidores. “Hay algún médico en Twitter”, comentó.

El streamer de Gran Hermano, Diego Poggi sufrió un problema de salud y preocupó a todos en las redes.

El problema de salud de Diego Poggi que preocupó a todos en las redes

Diego Poggi siempre está muy activo en las redes sociales comentando novedades sobre la casa más famosa y opinando al respecto. Sin embargo, este martes compartió videos en su cuenta de Twitter mostrando cómo uno de sus ojos estaba completamente inflamado.

“No puedo abrir el ojo. Me levanté de la siesta con el ojo hinchado, nunca me pasó en mi vida”, expresó el periodista.

A pesar de la preocupación por la salud de su ojo, el streamer se lo tomó con humor y pidió asesoramiento a sus seguidores. “No puedo ir a trabajar así. No lo puedo abrir. ¿Me estoy por morir?”, comentó entre risas el influencer.

Minutos más tarde, Poggi compartió otro video donde se observaba que el problema en su ojo no mejoraba e insistió en que no podía abrirlo.

Esa noche, el streamer pudo conducir el programa de “Espiando la casa” debido a que su ojo ya se había desinflamado y reveló que habría sufrido una reacción alérgica por la picadura de un insecto.

“Estaba tremenda mi cara. Ahora estoy un poco mejor, me clavaron una inyección. Parece que me picó una araña”, explicó el influencer.

El problema de salud de Diego Poggi preocupó a toda su audiencia en las redes pero el streamer aseguró que no era nada grave y ya se encontraba bien. El martes a la noche recuperó por completo su visión y pudo transmitir su programa en vivo sin mayores problemas.