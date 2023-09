El posteo de Georgina Barbarossa tras salir del quirófano con el que llevó tranquilidad a sus seguidores

Georgina Barbarossa anunció a través de sus redes sociales oficiales que su operación de rodilla fue todo un éxito. Así lo dejó saber a través de una historia de Instagram, en donde enseñó cómo la trasladaban a sala común para comenzar su recuperación.

Cabe recordar que hoy, la actriz fue intervenida quirúrgicamente por una rodilla maltrecha. Esta problemática le impedía trabajar con normalidad y alteraba su bienestar. Por cuestiones laborales, Georgina posponía la operación, pero finalmente se lo realizó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta con más de 500 mil seguidores, la conductora anunció la mejor noticia del día: su operación fue todo un éxito. Con un video, la comediante ensenó cómo la trasladaban a sala común, a la espera de iniciar su recuperación.

“Salió todo bien. Ya en la habitación”, comenzó a describir Barbarossa. Posteriormente, continuó: “Gracias por todos los mensajes”. De esta forma, agradeció las palabras tanto de seguidores como de colegas del medio que le desearon que todo saliera correctamente.

Telefé anunció que, durante el tiempo que Georgina Barbarossa se ausente de A la Barbarossa por esta intervención, Roberto Funes estará reemplazándola en la conducción. Por otro lado, en La Peña de Morfi, se supo recientemente que Diego Leuco será quién lleve a cabo el programa, junto a Jésica Cirio, mientras que la actriz continúa con su recuperación.

