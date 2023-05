El poeta mendocino Martin Echeverría participará del prestigioso Festival de Poesía de La Habana

Si tuviéramos que definir la poesía, caeríamos en academicismos más o menos frívolos en los cuales se destaca la métrica, sonoridad de las palabras y sentido emocional de sus versos sin siquiera llegar a esgrimir una idea aproximada de lo que implica. Como siempre, el todo es más que la suma de las partes, y la poesía es mucho más que la suma de letras, palabras, rima y cadencia. Ni siquiera es la intención del poeta. Es el lugar al que el creador se traslada al momento de escribir y al que lleva a sus lectores cuando contactan con el poema.

Al menos así lo entiende Martín Echeverría, escritor y poeta, además de comunicador social, coach psicológico integral y gestor cultural, quien la próxima semana está viajando a La Habana, Cuba, para participar como invitado del Festival Internacional de Poesía de esa ciudad, evento que alberga a miles de artistas de habla hispana del mundo.

El extenso curriculum de Echeverría destaca que además de poeta es autor de varias canciones de música popular, algunas de las cuales han sido musicalizadas y grabadas por diversos músicos argentinos. Menciona, además, tres libros propios y la gestación de más de 200 recitales poético-musicales a lo largo de 15 años. Su obra también ha sido publicada en portales culturales de Chile, Colombia, España, México y Argentina.

arte de tapa

¿Cómo llegas a participar del Festival Internacional de Poesía?

El festival de la Habana tiene un carácter interesante y muy profuso de actividades. Es horizontal, no van grandes invitados especiales que están fuera de las lógicas del mercado de consumo de literatura, sino que es una expresión popular y por eso su mística.

Yo voy como un participante más, de hecho ya están confirmados más de 150 poetas de diferentes países del mundo y asistimos a distintas actividades, algunas más académicas, formales, otras de formación, algunas de sectores populares en escuelas y distintas instituciones., Además se suman otras artes en torno al festival: Músicos, artistas plásticos… Es profuso, exuberante, muy caribe.

¿Cuáles serán tus actividades allá?

Yo voy a hacer lectura de poesías de mis libros anteriores y del próximo.

¿Entonces estás por publicar un nuevo material?

Sí, hay un cuarto libro que está en la cocina, en revisión literaria, que es una forma de “encontrar” el libro. Porque un conjunto de poemas pueden ser muchos libros distintos, y el libro es una obra en sí mismo, por eso estamos buscando su identidad.

¿Qué características tendrá?

En este caso va a tener un carácter lírico, hay otros que tienen un carácter más social, como “Los invisibles” o “Los desangelados” que fueron mis dos primeros libros. “Perzríoluna” tuvo un carácter atravesado por lo filosófico y lo femenino, pero este último está más volcado sobre la palabra, lo lírico.

Tapa de su tercer libro "Pezrioluna"

¿Cómo congeniás tu título de comunicador social, coach y gestor cultural?

Yo, como poeta he hecho más o menos 200 recitales de poesía y canciones y me di una misión que es hacerle recordar a la gente que tiene un alma inmortal, de hecho eso está en un en el próximo libro con un ars poético llamado “Los inmortales”. Un ars poético es un poema que declara qué es la poesía para ese poeta.

Mi misión es conectar a la gente con su verdadera identidad profunda, con su ser. Es también lo que plantea la corriente el coaching psicológico integral que es una escuela que nació en Mendoza hace 11 años, toma lo mejor de las ocho tradiciones del coaching del mundo y plantea el encuentro con la propia verdad. La poesía tiene para mí ese propósito, y el coaching también

¿La poesía es poner en palabras el trabajo del coach?

No me atrevería a decir tanto, porque se me van a enojar los poetas y los coaches. Tampoco creo que la poesía esté en los poemas. El poema es las huellas que dejó la poesía y el lector es como un rastreador que a partir de esas huellas va en búsqueda de lo poético.

¿Cómo manejas el ruido de la vida cotidiana del vértigo tecnológico con la introspección y silencio de los tiempos creativos?

A veces no queda otra, y no conectas con lo poético. Te sentas a escribir y te sale un artefacto literario. Yo tengo la visión personal, y que es controvertido para otros poetas, de que hay un lugar donde está sucediendo la poesía y uno, en algún momento, conecta con eso.

Teníamos un recital de poesía que se llamaba “Todas las lunas de un río” y le decíamos a la gente que hay un lugar, que puede ser una perspectiva o una forma de ver, en el que se pueden ver todas las lunas -pasadas, presentes y futuras- de un río. Ese es el lugar donde nosotros vamos a buscar la poesía. La idea era que con la complicidad de la gente, esa noche fuéramos a ese espacio, juntos.

Los Inmortales

Hacemos poesía para espantar la muerte

para ganarle la espalda siempre

morder su sombra

pintarle colores

que aún no se inventan

el poema transcurre en un tiempo propio

un tiempo fuera del tiempo

por eso en ocasiones

escasísimas ocasiones

cuando la poesía nos traspasa en un abrazo

nos estremece los huesos

entramos en una burbuja

de poético contra tiempo

y por un instante sagrado

sospechamos

que somos

en verdad

inmortales.