El motivo por el qué Eva Bargiela decidió no mudarse a España con Gianluca Simeone

No pasó mucho tiempo desde que Eva Bargiela y Gianluca Simeone confirmaron su romance, pero la pareja decidió afianzar su relación con un romántico viaje a Mendoza para disfrutar de las montañas y el turismo de bodegas y viñedos que ofrece nuestra provincia.

Tanto la ex esposa de Facundo Moyano, como el hijo del Cholo Simeone, quien como su padre y hermanos está ligado al futbol -es jugador del Tudelano en la Segunda División de España-, compartieron algunas fotos de su escapada por el 9 de julio.

La primera en postear una serie de imágenes fue Eva con un carrete posando en Potrerillos frente a un paradisíaco paisaje y luciendo un look en tonos claros que incluyó botas y sombrero. Además, acompañó con una escarapela para celebrar el Día de la Independencia.

La modelo opinó sobre la posibilidad de irse a vivir con Gianluca Simeone.

La modelo opinó sobre la posibilidad de irse a vivir con Gianluca Simeone.

Luego, Simeone hizo lo propio, en su feed y en algunas stories, mostrando que está enamorado y no tema en mostrarlo. En este contexto, Eva contó que con Gianluca hacen todo lo posible para estar presentes en la vida del otro pero que les hace difícil, ya que ella vive en Argentina y él en España.

La modelo opinó sobre la posibilidad de irse a vivir con Gianluca Simeone.

La modelo opinó sobre la posibilidad de irse a vivir con Gianluca Simeone.

Por qué Eva Bargiela no se mudará a España con Gianluca Simeone

Eva Bargiela aclaró en Almorzando con Juana, el programa de la nieta de Mirtha Legrand el motivo por el cual no se instalará en Europa para estar más cerca de Gianluca Simeone.

La modelo opinó sobre la posibilidad de irse a vivir con Gianluca Simeone.

“Venimos viendo cómo hacemos para encontrarnos. A mí me ata mucho mi trabajo, soy una persona que necesita trabajar para pagar sus cuentas. La idea de dejar mi trabajo para acompañar a alguien me resulta muy lejana. Hoy en mi posibilidad no está dejar de trabajar y en España no me conoce nadie”, sentenció, contundente.

De esta manera, la modelo de 31 años dejó claro que su amor con Gianluca Simeone no es más poderoso que sus convicciones y que por el momento deberán verse en viajes express y eventos que puedan compartir.