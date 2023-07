El macaron que no fue y la falta de pollerita dejaron afuera a Daniela de Masterchef

Y sí, llegó el desafío más difícil de todo Masterchef y el gran “cuco” para todos los participante: el día de hacer macarons. Así como hacer pastas adelante de Donato de Santis pone muy nerviosos a todos, hacer macarons delante de Betular es como tocar la pelota enfrente de un “Fideo” Di María, por poner un ejemplo. Compararlo con Messi es un montón. Y este desafío le costó su lugar a Daniela Kompel.

Cuando Donato anunció que la prueba consistía en una réplica y sacó la bandeja con los más lindos macarons del mundo, las caras de los participantes anticiparon los peor. Una noche complicada, menos para Estefanía que en la ronda de desempate, logró conquistar al jurado con su gazpacho, subió al balcón y se aseguró una semana más en el reality, casi su paso a la final.

Con “chef Estef” en el balcón abajo todo era caos y nervios. El mayor problema para los participantes es que sus macarons tenían que lograr la típica “pollerita” que se le hace a la masa durante la cocción en el horno. Sólo dos de los participantes la lograron: Antonio y Rodrigo. Rodolfo y Daniela no lograron pollerita, pero no bajaron los brazos e intentaron darlo todo con los sabores en el relleno.

Antonio y un besito para Belu Lucius

Al momento de pasar al frente, Antonio protagonizó un curioso momento al recordar la expulsión de Belu Lucius. Martitegui primero le señaló que estaba “verde” de los nervios y que nunca lo había visto así en una prueba. El salteño le dijo que le tenía mucho respeto al desafío y Betular le dio la razón diciéndole que sus macarons “se cargaron a varios”.

En ese momento, Antonio le mandó un besito a Belu Lucius. Resulta que la influencer quedó eliminada de la primera edición de Masterchef Celebrity, justamente, por sus macarons.

La despedida de Daniela, la angustia del jurado y el enojo en las redes sociales

Al final, sólo quedaron Rodolfo y Daniela en el mano a mano de la eliminación. Por un momento, y dada la buena performance de todos, uno podía creer que no iban a eliminar a ninguno, pero sí, son las reglas del juego.

Por decisión del jurado, la eliminada fue Daniela y todo fue angustia y dolor. Germán Martitegui recordó que el día que ella entró al reality lo hizo con un plato que le gustó tanto, que terminó pidiéndole la receta. Betular, por su lado le dijo que la ubicaba en el ranking de las mejores cocineras que han pasado por el certamen. Sus compañeros, quebrados. Una ausencia que se va a sentir en el certamen.

En las redes hubo quejas y dolor.

“Rodrigo y Rodolfo no están a la altura. Daniela era la mejor desde el día uno. Hoy se fue quién debería haber sigo la ganadora”, “Ósea Daniela fue el mejor plato o el segundo mejor plato de toda la competencia gente, el otro día le regalaron la estrella al salame de Antonio que se la merecía Daniela, para no mandarla directo al balcón, y hoy se va.. no tengo palabras se suspende seguir viendo”, “Que injusto que se vayan Rodolfo o Daniela cuando Antonio deberia haberse ido hace rato”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer sobre la salida de la que para muchos era la ganadora de Masterchef.

