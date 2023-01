El guitarrista de Queen fue reconocido con el título de “Caballero” por el rey Carlos de Inglaterra

Brian May, guitarrista de Queen, es a partir de ahora ‘sir’ Brian May, caballero de la Orden del Imperio Británico, título otorgado por el rey Calos III el viernes pasado por su contribución a la música, según la lista de honores que concede el monarca a fin de año.

El músico admitió que siente una responsabilidad renovada de “comportarse de una manera que beneficie al país y al resto de la población” tras recibir el título de caballero.

En agosto fue la banda Queen (con Adam Lambert a la voz) quien se encargó de iniciar el concierto en Buckingham Palace durante la celebración del jubileo de la difunta reina Isabel II, interpretando el tema “We will rock you”.

Dos décadas atrás, el propio May interpretó a la guitarra el himno del Reino Unido desde lo alto del palacio londinense para celebrar el jubileo de oro, los 50 años de reinado de la reina.

Rockero multipremiado

May, de 75 años, junto con el fallecido Freddie Mercury y el baterista Roger Taylor, consiguió el apogeo del grupo en los pasados años ‘70 y principios de los ‘80.

May podrá añadir así el título de Caballero del Imperio Británico a su doctorado en astrofísica, otorgado en el 2007 por el Imperial College de Londres.

Brian May dijo que Queen está escribiendo nuevas canciones.

Músico, astrofísico y defensor de los animales, May admitió a los medios sentirse “emocionado” y “gratamente sorprendido” por este título honorífico.

May ha hecho campaña contra la caza de tejones y zorros a través de un grupo de bienestar animal que fundó en 2010, llamado Save Me por la canción de Queen de 1980.

También es fundador de Save Me Trust, que hace campaña por los derechos de los zorros, y también es vicepresidente de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).

Este trabajo en contra del abuso de zorros y tejones le hizo obtener el premio como “Activista del Año” de parte de la IFAW, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales.

El título de Caballero

El título de ‘Sir’ (caballero, en español) es el máximo otorgado por la Excelentísima Orden del Imperio Británico, y se concede a aquellos que no forman parte de la monarquía. De esta manera, los llamados “Sir” o “Dame” (título que se le da a las mujeres) tienen un estatus mayor al de las demás personas, y para saludarlos hay que pedirles permiso.

Quienes reciben el título de Sir deben realizar un juramento de lealtad al Imperio Británico, tras esto, poseen un rango mayor que cualquier otro ciudadano. Este evento se realiza con la presencia de reyes, pero en caso de que estos no asistan por encontrarse de gira, algún miembro de su familia (real) puede hacerlo.

Así mismo, la que fue su esposa desde hace 22 años, Anita Dobson, podrá usar el título de ‘lady’ May. “Está emocionada hasta los huesos”, ha explicado el músico a los medios, “Me enorgullece que ella tenga un honor a mi lado porque Dios sabe que no estaría aquí sin ella”.

Cabe recalcar que el título se le otorga a personas que contribuyeron a favor de múltiples causas en beneficio del país o la Humanidad. Y claro, entre ellos hay famosos.

Adam Lambert, el nuevo cantante de Queen, junto a Brian May.

Tras recibir la noticia de su nombramiento, Sir Brian May publicó un video en Instagram donde dijo: “Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Brillante Armadura”.

Otros caballeros famosos

Algunas celebridades que recibieron el título de ‘Sir’ fueron Paul McCartney (1997) y Elton John (1998), que recibió el nombramiento por la Reina Isabel II gracias a su música y múltiples trabajos caritativos.

También George Martin (1996), el famoso productor tildado de “quinto beatle”, y Mick Jagger en 2002, tras bromear meses antes sobre su “deseo” de conseguir el título, un 14 de junio de 2002, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de la reina Isabell II, obtuvo la mención nobiliaria.

Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May y John Deacon. La formación de Qieen que grabó todos los temas del "Greatest Hits". (Facebook Queen)

Otros fueron Rod Stewart, en 2016, Eric Clapton (2004) y Barry Gibb, Bee Gees (2018), entre otros.

Estas distinciones reales se otorgan dos veces al año, con motivo del Año Nuevo y en el cumpleaños oficial del rey, que se celebra siempre en junio, independientemente de la fecha real de nacimiento del monarca.

Brian ha continuado trabajando por fuera de Queen con la cantante Kerry Ellis, y juntos han lanzado varios álbumes de estudio, y realizado varias giras exitosas a través de Europa.

Brian disfruta de interactuar con sus amigos y fans, quienes pueden contactarlo y tener actualizaciones sobre su trabajo e ideas, vía su propio blog llamado Brian’s Soapbox, en su sitio web www.brianmay.com.