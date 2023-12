El duro momento que vivió Alan antes de entrar a Gran Hermano y dejó a todos conmovidos

En una emotiva confesión durante la jornada del martes en Gran Hermano 2023, Alan Simone abrió su corazón para compartir una de las historias más difíciles de su pasado, revelando la difícil relación con su padre y las secuelas de la violencia que marcó su infancia y juventud.

El participante oriundo de Chivilcoy comenzó la revelación expresando su empatía hacia quienes comparten sus vivencias en el reality: “Yo hoy llegué a pensar en cada uno que cuenta parte de su vida. Yo no es lo que entiendo, sino que lo siento porque a mí me han pasado muchas cosas feas también”.

Alan mencionó a Chula, otra concursante, y cómo sus relatos le recordaban a su propia madre y sus dificultades.

El relato tomó un giro impactante cuando Alan mencionó la ausencia paterna y la violencia que experimentó: “A mí papá, no sé lo que es decirle una mala palabra, no me acuerdo”.

Ante la pregunta sobre si su padre había levantado la mano a sus hijos, Isabel, otra participante, respondió tajantemente: “Jamás les pegué”.

El joven concursante compartió con sus compañeros las difíciles experiencias de abuso físico que vivió a manos de su padre: “A mí, las cagadas a palos que me han dado... pero hasta de grande me daba. A mí papá, no sé lo que es decirle una mala palabra, no me acuerdo”.

Reveló episodios violentos, incluso en público, y cómo era agredido frente a compañeros de trabajo y en la escuela.

La confesión dejó a sus compañeros estupefactos, y Joel le preguntó sobre las razones de la violencia. Alan explicó que eran conflictos de trabajo y que su padre era muy estricto en que las cosas debían ser de cierta manera.

Rosina y Alan de Gran Hermano 2024

Añadió detalles de la agresión, como el uso de objetos, y la sensación de que su padre buscaba disculparse después sin abordar realmente los problemas subyacentes.

¿Cómo reaccionaba la madre de Alan?

La historia de Alan incluyó la valentía de su madre, quien intentó denunciar a su esposo por violencia en varias ocasiones, pero Alan se oponía a ello.

Concluyó su relato expresando su conflicto interno entre el amor por su padre y el dolor causado por la violencia.

Alan Simone en Gran Hermano 2023 (Foto: Prensa Telefe)

El testimonio de Alan Simone en Gran Hermano 2023 arroja luz sobre las complejidades de las relaciones familiares y la superación de traumas que muchos enfrentan en silencio.