El Dipy actúa este sábado en Rivadavia: todo lo que tenés que saber del festival solidario donde participa

Una noche memorable para los amantes de la música tropical tendrá lugar este sábado 18 de marzo en el departamento de Rivadavia, en donde un festival solidario convoca a varios artistas. El escenario sonará para todos los gustos: desde El Dipy, un cantante de gran popularidad y también repercusión mediática, hasta un clásico de clásicos como lo es Alcides

Quiénes participan del festival

El Festival por los Chicos, que tendrá lugar desde las 21 en el Club La Central con la organización de AM Producciones y la Municipalidad de ese departamento, también contará con la participación de Canto a mi Tierra, Jorge Brizuela (El Rey del Violín), Las Mellis y su banda y Ariel Mendoza y La Monumental.

El evento contará con puestos de comidas típicas, artesanos y cantinas. Además del espectáculo en sí, se realizará la presentación y coronación de la reina del festival. Las entradas anticipadas salen $1000 y pueden adquirirse en el Club La Central o a través de los teléfonos 263-4398872 /263-4319905. Los menores de 8 años no pagan.

La actualidad del Dipy

Hace poco más de un mes, David Adrián Martínez, mejor conocido por su apodo, El Dipy, fue noticia por un mensaje en sus redes que puso en alerta a los medios y fans.

El Dipy, en la mesa de Juana Viale.

En detalle, el cantante de cumbia, quien suele ser noticia por sus declaraciones en contra del Gobierno actual, posteó en sus cuentas que se encontraba atravesando uno de los peores momentos de su vida y, por eso, tomó la decisión de alejarse de las redes. “¡¡Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también”, precisó el artista. “Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Se qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no”, agregó el intérprete de “Soy soltero”.

Y continuó: “La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron. No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos”.

Aunque los fans le dieron todo su apoyo, el cantante no precisó qué le pasaba.

El Dipy y sus inicios en la cumbia

Cuando tenía 14 años, lo invitaron a una matinée en San Justo (La Matanza) y quedó fascinado con la cabina del DJ. Después fue a otras, y otras más, y “pagaba la entrada solo para sentarme a ver cómo pasaban música”, dijo, “¡cero minas! No me gustaba bailar”.

Pocos meses pasaron hasta que un DJ, Billi, se percatara de ese adolescente extraño y le preguntara, entre la sorpresa y la ternura, por qué estaba ahí. Entonces le empezó a enseñar el arte de las bandejas.

Poco después conoció a Sergio “Fideo” Galván, ex-integrante de la banda Supermerk2, y juntos crearon la banda El Empuje, que sacó su primer disco en 2006: “Cumbia Cha Cha”. Luego del éxito de su disco debut, llegó el segundo, “Estamos más allá de mi rosquete”, del año 2007, que llegó a convertirse en disco de oro.

Y hubo todavía un disco más, “No Hay Más Vacante” (2008), antes de que en 2009 se independizara y comenzara su exitosa carrera como solista. De 2009 a 2019, El Dipy editó seis discos, entre estudios y registros en vivo.

El boom del Dipy

En el 2020, un período caracterizado por la cuarentena y el parate de la mayoría de los artistas, El Dipy estrenó una serie de canciones que ocuparon los primeros puestos en tendencias de YouTube como “Baila Mono”, “Fuiste vos” y “Jaguay”.

También ayudó a su enorme popularidad que su canción “Par-Tusa” fuera elegida para el festejo del PSG tras su clasificación en la final de la Champions League en 2020. En ese mismo año pandémico fue nominado a los premios Gardel como Mejor Álbum Artista Tropical con “El peor de todos”. Desde esa explosión de popularidad, el Dipy no ha bajado de la cresta de la ola.