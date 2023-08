El alarmante mensaje de Óscar González Oro que deja en shock a muchos: “Salva mi alma si es que tengo alma”

Si bien Óscar González Oro en los últimos años se había manejado de una manera algo misteriosa, nunca había dado señales de tristeza o de tomar decisiones que le cambien la vida.

Después de muchos años siendo un referente fundamental en la radio también incursionó en la conducción en TV en programas importantes hasta que empezó a bajar su perfil. En los últimos años había decidido radicarse en Uruguay, buscando tranquilidad.

El Negro González Oro alarmó con su mensaje en redes sociales

Hace algún tiempo Óscar regresó al país para hacerse cargo de la conducción de Nosotros a la mañana, reemplazando al Pollo Álvarez, pero solo fue por un par de días hasta que Fabián Doman volvió a tomar la posta con un formato renovado. En esos días tuvo un fuerte cruce con Cinthia Fernández, que fue una de sus panelistas.

Tras su desvinculación del programa de Eltrece, descansó algunos días y poco se supo de él, fiel a lo que nos tiene acostumbrados. No obstante, en las últimas horas, el Negro González Oro posteó un fuerte mensaje en redes sociales, que encendió las luces de alarma.

Ocurre que González Oro, mandó un mensaje tan sorpresivo como preocupante, “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero.

En un segundo posteo, siguió con su tono de despedida que preocupó aún más. “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma”.

De inmediato las repercusiones no tardaron en llegar en forma de comentarios: “Comparto tu tristeza”, “Le mando muchas fuerzas para que sobreviva” o “usted es muy valioso”, fueron algunos de ellos en modo de darle apoyo. En la ex red social Twitter – ahora X-, los comentarios fueron para nada amistosos y algunos apuntaron a que podría tratarse de una pelea con su pareja o bien, de una depresión.

