“Edipo de Sófocles”, una tragedia griega bajo la mirada experimental

Después de cuatro años, la Compañía Experimental Los Toritos estrenó una nueva producción teatral. Se trata de “Edipo de Sófocles”, adaptación de la tragedia griega dirigida por Daniel Fermani, que hoy vuelve a escena en el marco del ciclo de teatro independiente “Agosto por el camino de los Monos”.

Fiel a su impronta de trabajo, Fermani y la compañía vuelve a tomar la mitología griega como punto de partida, para revisar la historia y traer al presente un clásico como “Edipo Rey” de Sófocles.

Protagonizada por Nicolás Perrone, Sebastián Becette, Lucas La Rosa y Ulises Reinol, el texto fue adaptado de acuerdo a las necesidades del elenco, pero sin perder el mensaje original en la traducción y la atmósfera de la propia tragedia en la puesta.

“Tome el texto de Sófocles y como contaba solo con cuatro actores, lo adapté en ese sentido, pero no escribí nada, sino que reasigne parte de los textos a otros actores. Hubo que sacar parte de los textos, coros, que no tenía posibilidad de ponerlo. Otra de las modificaciones es pasarlo al español pero de vos. Así no se escucha tan lejana más allá que es un clásico. Creo que quedó una obra actual, no solo por los temas que trata de la corrupción del poder, sobre los errores de los grandes personajes que llevan a la ruina, no solo del Estado, sino del pueblo”, sintetiza el director Daniel Fermani.

La obra se presentará hoy en la sala Cajamarca.

Siguiendo las pautas aristotélicas para la creación y puesta en escena de este género, Los Toritos llevó a cabo un trabajo en el cual se mantuviera la máxima tensión y dramatismo que caracterizan a la pieza tal vez más representativa del ciclo griego.

En una puesta totalmente limpia en la cual los únicos protagonistas son los cuerpos de los actores y las fuerzas inconscientes que pugnan entre ellos, la compañía plantea y desarrolla la tragedia con severidad y enorme potencia narrativa, en modo de provocar en el espectador la catarsis buscada por los antiguos griegos y tan difícil de recrear en un teatro contemporáneo.

Edipo de Sófocles trae a escena a los protagonistas de un mitológico conflicto cuya base y eje es el principio socrático del conócete a ti mismo, y demuestra cuáles son las terribles consecuencias de tratar de escapar a esta orden de la existencia, que da sentido al ser humano y lo enfrenta con su propio destino.

“El proceso ha sido el característico de la compañía, que es un proceso de laboratorio, de experimentación, de investigación durante un año. Si bien este proyecto nació antes de la pandemia, lo retomamos hace un año. Utilizamos técnicas mecánicas, con un trabajo corporal, que nos lleva a una metabolización del texto”.

Además de la adaptación del texto, la puesta fue pensada como un aspecto original, para acercar aún más la dramaturgia al presente y resaltar el aspecto experimental que destaca a la compañía.

“Los vestuarios están inspirados en vestuarios de la zona del Tíbet fueron diseñados y confeccionados por Victoria Fornoni, con motivos antiguos de esa región. Otro de los puntos a destacar de la puesta es el sonido, porque no usamos música grabada, sino que los actores cantan una oda en griego que cantaba la actriz Irene Papas”, detalla Daniel Fermani.

“Edipo de Sófocles” se presentará hoy en la sala Cajamarca Espacio Marabunta y luego ofrecerá funciones en septiembre, en el teatro Las Sillas.

La Ficha

EDIPO DE SÓFOCLES”

Dirección: Daniel Fermani.

Actúan: Nicolás Perrone, Sebastián Becette, Lucas La Rosa y Ulises Reinol.

Día y hora: hoy, a las 19.

Lugar: sala Cajamarca Espacio Marabunta (España 1767, Ciudad).

Entrada: $600. Reservas: 261-4605625.