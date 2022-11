Eclipse festeja 25 años con Pink Floyd y presenta dos shows en el Teatro Independencia

Esta noche y mañana el Teatro Independencia recibe lo más clásico del rock de todos los tiempos, la música de Pink Floyd, ejecutada por Eclipse, la banda que desde hace 25 años recorre la discografía de Roger Waters y que este fin de semana festeja su aniversario sobre el escenario. Los dos conciertos, que se presentan a las 21 y que prometen ser únicos, contendrán los temas de tres discos de Pink Floyd: “The Wall”, “Wish you were here” y “Animals”. Las entradas se pueden adquirir por un valor de 1.500 pesos en boletería del teatro, en entradaweb.com.

Eclipse está integrada por Juan Pablo Bruno (saxo, guitarra y coros), Jorge Garin (voz líder), Fernando Moncada (batería y secuencias), Claudio Lopez (teclados y secuencias), Edgardo Povez (guitarras), Sebastián Rivas (guitarras), Federico Zuin (bajo), y Adriana Rodríguez y Mariel Santos en coros.

“En realidad, de la formación original, soy el único que queda, porque los otros músicos fueron tomando distintos rumbos” cuenta Juan Pablo Bruno e inmediatamente agrega “pero con la formación actual hace más de 15 años que estamos juntos”. Eclipse dio su primer show allá por diciembre 1997, “éramos un grupo de amigos que íbamos a hacer un solo show”, recuerda Bruno.

La banda se caracteriza por hacer pocas presentaciones al año –en 2022 solo hicieron dos- y con grandes puestas escenográficas. “Esta vez decidimos hacer tres discos en dos shows, que también es un poco una locura, por eso nos lleva tanto tiempo de ensayo, porque somos muy meticulosos, pero se disfruta”, destaca.

Esta noche, los fanáticos tendrán la oportunidad de escuchar a Eclipse tocando el disco “The Wall” completo y el sábado pondrán en escena cada uno de los tracks que componen “Wish you were here” y “Animals”.

Las presentaciones de “Eclipse” siempre son monumentales y el carácter épico de las producciones de “Pink Floyd” se ve reflejado en las puestas que la banda hace en cada show en los que, esta vez, interpretan la totalidad de los álbumes que consolidaron a los británicos en la cima de la vanguardia musical de los años 70.

The Wall, 1979

Este disco responde a ideas que se fueron gestando durante la gira de su álbum antecesor, “Animals”, de 1977, mientras Roger Waters se hacía del control absoluto de Pink Floyd en cuanto a las decisiones artísticas y los aspectos ideológicos.

“The Wall” es esencialmente una crítica a las bases e instituciones del sistema capitalista y su aliento hacia el desarrollo de las guerras, exponiendo las consecuencias que generan en la salud, la vivienda, la educación y la psiquis de las personas.

Con cierto tono autobiográfico, Waters exhibe los dramas comunes de la época de la sociedad británica como son la pérdida de un padre en la guerra (y del suyo e particular), la sobreprotección materna, la represión del sistema educativo, la superficialidad de la fama, los fracasos sentimentales o los excesos con las drogas.

Al decir de Waters los sentimientos que se suceden llevan a muchos a encerrarse detrás de una pared y, cuando no, hacia la locura. Pero la obra centra también su discurso en las personas que se transforman en una caricatura de odio, intolerancia e ideas totalitarias.

Detrás de todo ese desarrollo, la obra no es más que un desesperado grito de libertad, en donde el mensaje final es positivo: siempre hay alguien que puede extender sus manos para sacar de adentro a quienes se encierran en sus muros.

El álbum fue exitosamente llevado al cine. La película, fue dirigida por el laureado Alan Parker, quien se apoyó en revolucionarias animaciones realizadas por el caricaturista político Gerard Scarfe. Fue estrenada en Londres en 1982, en momentos del regreso de los combatientes de la Guerra de Malvinas. Con su alegato antibélico caló profundamente en el seno de la sociedad británica de aquellos tiempos. Pero también en la República Argentina. Cuando la película fue estrenada en Buenos Aires, habían pasado poco más de cinco meses de la finalización de la Guerra. Las fuertes imágenes del film supusieron una cuota de emocionalidad extra tras la trágica circunstancia vivida, incidiendo en el inconsciente colectivo de nuestro país.

Wish You Were Here, 1975

Con el éxito que significó “The Dark Side Of The Moon”, Pink Floyd había alcanzado la fama y el dinero en forma meteórica. Tal vez la canción “Money” anticipaba algo que en “Wish you were here” se haría mucho más explícito: el desprecio a la sociedad de consumo en general y en particular a la industria musical.

Gran parte del disco estuvo dedicado a Syd Barrett, uno de los fundadores de Pink Floyd, de la que debió alejarse debido a su consumo problemático de LSD y a una salud mental totalmente deteriorada.

Animals, 1977

Fue el décimo álbum de estudio de “Pink Floyd”, lanzado en enero de 1977 y alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos. Está considerado uno de los mejores trabajos de la banda. Se trata de un álbum conceptual que se centra en las condiciones sociopolíticas de la Gran Bretaña de mediados de la década de 1970. Inspirándose en “Rebelión en la Granja” de George Orwell, el álbum muestra las diferentes clases de personas como animales.

