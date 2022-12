Dos ex The Smiths vuelven a unir fuerzas en un nuevo single

Andy Rourke, ex bajista de The Smiths, volvió a coincidir en un estudio junto a su ex compañero, el guitarrista Johnny Marr, 35 años después de la disolución del famoso grupo británico liderado por Morrissey, en el single “Strong forever”.

The Smiths, una banda clave dentro de la escena británica de finales de la década de 1980.

Se trata de una canción que formará parte del futuro disco de Blitz Vega, la nueva agrupación que conformó Rourke junto al ex guitarrista de Happy Mondays Kav Blaggers.

Ambos ex compañeros habían coincidido en escenarios en otras oportunidades, como cuando el bajista subió a tocar como invitado en el clásico “There is a light that never goes out” durante un show del guitarrista junto a The Killers en el Madison Square Garden.

Sin embargo, es la primera vez que dos miembros de The Smiths registran un tema juntos en un estudio. “Strong Forever” aparece como un fuerte alegato en contra del bullyng y la discriminación.