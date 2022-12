Disney+ estrenó la serie “Willow”, secuela de la recordada película infantil

La nueve serie Willow, de Disney+, estrenó el 30 de noviembre y retoma la historia de la recordada película infantil del mismo nombre, de 1988, en la que un aprendiz de mago salva a una niña recién nacida que será, según la leyenda, quien salve al mundo de la maldad de la bruja Bavmorda. La nueva ficción ya tiene sus ocho episodios disponibles en la plataforma.

En la película de 1988, el aprendiz de mago Willow logra rescatar y ocultar a una bebé de las fuerzas malignas

Así, este clásico, recupera el encanto de antaño gracias a una muy bien lograda progresión de la historia bajo la circunstancia de que el actor principal, Warwick Davis (Willow Ufgood) sigue cumpliendo el mismo rol. Junto a él se encuentran Joanne Whalley (Sorsha) quien en la versión original era la joven princesa guerrera y hoy es la madre de los gemelos Kit y Airk quienes, a su vez, deberán atravesar diferentes contingencias y dificultades para proteger a Elora Danan, la bebé -ya adulta- destinada a luchar contra la bruja.

El film original, cuyo guión era de George Lucas, estuvo dirigido por Ron Howard y producido por LucasFilm, aunque no logró ser un éxito de taquilla como Star Wars o Indiana Jones. Sin embargo con el tiempo, la historia fue adquiriendo mayor encanto y logró compactar un grupo de adeptos en todo el mundo que la volvieron una película de culto.

La princesa Kit, su escudera, un caballero del castillo, Willow y la joven cocinera del reino salen en busca del príncipe Ayrk

Pese a ello, las probabilidades de que Disney+ (hoy propietaria de LucasFilm) decidiera continuar la historia eran casi nulas, hasta que lo hicieron.

Sinopsis

La historia se desarrolla veinte años después de que la heroica princesa Sorsha (Joanne Whalley), el irreverente caballero Madmartigan (Val Kilmer) y el valiente Willow (Warwick Davis), vencieron a la malvada reina y sus secuaces para llevar paz y armonía a la tierra de Tir Asleen, protegiéndola con un campo de fuerza que nadie debía cruzar.

En la película original, Willow logra salvar a la bebé imponiendo un campo de fuerza para protegerla.

Esta vez, joven princesa Kit (Ruby Cruz), hija de la ahora reina Sorsha, debe rescatar a su hermano gemelo Airk (Dempsey Bryck), quien ha sido secuestrado por fuerzas oscuras. En el transcurso de la búsqueda, descubren quién es Elora Danan, la joven que salvará su mundo.

La ausencia de Val Kilmer.

El actor no estará presente en la primera temporada por problemas de salud

Jonathan Kasdan, creador de la serie, ha hablado de la ausencia de Kilmer en una entrevista para Entertainment Weekly “Queríamos que Val estuviera en la serie, y Val también quería”, recuerda Kasdan. Sin embargo, como puede verse en el documental Val y en Top Gun: Maverick, el actor arrastra las secuelas de un cáncer de garganta que complicó su presencia en el estudio durante la pandemia. “Nos preparamos para rodar en primavera, y Val tuvo que admitir a regañadientes que no podía venir. Tuvimos que inventarnos una manera de conservar la historia que queríamos contar”.

Sin embargo, Jonathan Kasdan no descarta que Kilmer pueda aparecer en Willow si Disney renueva la serie por una segunda temporada.

La reina Sorsha envía a su hija en búsqueda de su hermano

La serie en la voz de sus protagonistas

En una entrevista de Los Andes con la actriz Ruby Cruz, Kit en la ficción, y el actor Dempsey Bryk, su hermano gemelo Airk, hablaron de sus personajes, el descubrimiento del mundo de Willow, sus impresiones acerca de la serie y dejan abierta la posibilidad de que su padre Madmartigan (Val Kilmer) aparezca en algún momento

¿Cómo fue la experiencia de hacer Willow, teniendo en cuenta que es un clásico de nuestra infancia?

Dempsey Bryk: Fue muy especial poder entrar en un proyecto en el que la gente ya sabe algo al respecto y lo ama. Me pasaron muchas cosas, Por un lado, sientes que tienes que honrar eso, por la gente que conoce la versión original, hay que hacerle justicia. Porque amar algo como un niño, es sagrado y nosotros queríamos honrar eso. Pero al mismo tiempo, somos un elenco joven y el equipo creativo también quería forjarse en una forma nueva, más contemporánea.

Así que estábamos honrando el original pero creando una especie de cosa nueva, contemporánea y divertida. Así que fue muy bueno tratar de lograr ese equilibrio.

Ruby Cruz: Definitivamente, sí. Fue una experiencia única poder continuar con algo que ya es tan amado por tanta gente. Definitivamente una experiencia única y especial que, sí, primero para mí.

¿Cuál es la escena más divertida que recuerdas?

RC: Dios, ¡fueron todas!, John hizo un buen trabajo. Él es tan gracioso. Y como el programa en sí mismo es tan divertido y él (Dempsey Bryk) es tan consciente de sí mismo y tiene una especie de actitud juguetona, hacía todo. Quiero decir, fue muy divertido filmar contigo.

Fue divertido porque como nosotros, nos molestamos el uno al otro, fue una especie de dinámica. Cada vez que filmamos juntos fue solo un buen momento. Diría que fue muy divertido, como si pudiéramos bromear entre nosotros y tener “twinergy” (NdE: acrónimo entre “twin” - hermano gemelo- y “energy” -energía- para referirse a la simbiosis o conexión entre ambos) fue divertido.

DB: No hemos usado ese término. Nunca escuché a Ruby decir “twinergy” y ahora lo usaremos en cada entrevista. ¿Lo puedo decir?

La princesa Kit (Ruby Cruz) no teme enfrentar a las fuerzas oscuras de la bruja Bovmorda para salvar a su hermano

¿Qué respuesta del público han recibido luego del estreno?

DB: Lo más gracioso por lejos y además impactante fue que en un punto de la historia, cuando todavía no salía el trailer, solo había un artículo que hablaba de la serie, alguien se me acercó en un bar en Montreal y me dijo: “No voy a cantarte la canción de Willow”. Y luego lo cantó. Así que fue una experiencia divertida e impactante a la vez. Y también hermosa, porque no creo que se haya aprendido esa canción en la oficina. El hecho de que sintiera tanto amor por el original y que incluso sabía que yo estaba en la serie, fue una locura.

¿Cuál fue su personaje favorito?

DB: ¿De toda la serie?, no lo sé, tal vez Sorsha, (Joanne Whalley) No sé. Eso es difícil, una pregunta realmente difícil. Joanne estaba en el original, obviamente ella es la reina Sorsha. Entonces creo que estoy siendo parcial porque simplemente la amamos. Ella interpreta a nuestra madre y fue la presencia más tranquilizadora en el set. Solo creo que ella es, tan genial. Así que creo que tal vez ese sería mi primer impulso.

RC: Mi personaje favorito es Allagash (Christian Slater)

DB: ¿Pero era él único en la habitación? ¿Tienes solo un favorito?

RC: Ah, si, también Airk (Dempsey Bryk)

DB: No esperaba eso (se ríen)

¿Si pudieran elegir un personaje con quién pelear, cuál sería?

DB: Sería Kit (Ruby Cruz) porque sé que ella ganaría, es más, va a pelear conmigo ahora. No soy un luchador.

RC: Muy dificil elegir. Realmente no tengo ninguno.

DB: ¿Amas a todos?

RC: Sí. Pero supongo que siempre pelearé contigo.

El jóven principe Ayrk, hermano gemelo de la princesa Kit, es raptado por fuerzas oscuras

La serie plantea la duda acerca de lo que pasó con su padre. ¿Volverá Val Kilmer a su personaje?

RC: No quiero spoilear para los fanáticos, quiero que descubran orgánicamente en la serie lo que le sucedió.

DB: Pero si la cuestión es por la presencia de Val, creo que desafortunadamente, no pudo ser parte de la historia principal. Sin embargo Madmartigan sigue siendo una gran parte de la serie, y estoy emocionado de que la gente lo encuentre y sepamos qué pasó con él.