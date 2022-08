Diego Ansuini, el mendocino que le rinde tributo a Abel Pintos

El parecido físico que tiene el mendocino Diego Ansuini a Abel Pintos está a la vista. Hace tiempo sus amigos y la gente le resaltaba las cualidades que lo asimilan al artista. Pero había más coincidencias, porque el lasherino es músico y desde los 13 años estudia canto.

Después de armar su propia banda y proyecto musical decidió animarse a tributar al cantante. Con la posibilidad que no solo el parecido físico le daba, sino las cualidades vocales le permitían interpretar un repertorio para nada sencillo.

Fue así que Diego Ansuini en enero pasado hizo su esperado debut con su tributo a Abel Pintos en un evento privado, y a partir de ahí la oportunidad de mostrar su propuesta fue fluyendo como agua por las acequias.

“Siempre me insistían con el parecido físico, pero siempre apunté a hacer mi música y lo sigo haciendo. Pero me animé a ir un poco más, aproveché el parecido, además soy músico, estudié canto y puedo llegar a imitarlo vocalmente. Entonces me animé y comencé en febrero de este año, con buena respuesta del público, tanto en eventos privados como en el teatro”, cuenta Diego sobre su show tributo con el que actuó en el Teatro Imperial de Maipú y esta noche será parte del Festival Solidario Mendoza Canta por los Niños, en el Paseo Alameda.

El mendocino es músico y realiza con éxito un tributo a Abel Pintos.

Imitar a un artista popular como Abel Pintos es todo un reto. No solo por la exigencia vocal, sino por la búsqueda de la excelencia musical y escénica, imitando sus modismos, su impronta, el look, sin perder el carisma necesario para acercarse al público seguidor del cantante.

“Primero comencé con el look, buscando lo más impactante que él usa. Y en la voz hay un parecido en los resonadores de la cara, entonces eso me permite tener un timbre y matiz de voz similar. Lógico que no al 100%, pero eso me ayuda con la otra parte para interpretar sus canciones. Y sus movimientos en el escenario que fui estudiando de a poco, para lograr el mejor parecido posible”, detalla el cantante que también toca la guitarra y comenzó a cantar de manera profesional a los 20 años.

Canciones como “La Llave”, “Sin principio ni final”, “Cien años” u “Pájaro cantor” no pueden faltar en el show. Y pese a que el repertorio es amplio, Diego se enfocó de lleno en interpretar al máximo un gran puñado de temas que el público conoce y siempre pide.

“Sé que hay otros tributos, pero me encantaría que Abel conociera mi trabajo. Yo lo hago con mucho respeto, humildad, siempre que canto busco dar lo mejor y estar en contacto con el público. Tengo admiración como artista, lo seguía, pero cuando decidí hacer el tributo vi mucho material de él, para imitarlo lo mejor posible. Disfruto este proyecto y lo considero como una plataforma en mi camino musical, para luego mostrar mis propias canciones”, destaca Diego quien en algunas ocasiones presentó un show acústico y esta noche actuará con su banda.

Antes del tributo a Abel Pintos, el mendocino formó su banda Dr. Clank con la que actuó en algunos escenarios locales y tiene sus canciones en Spotify.

“Tuve varios proyectos, de hecho tengo una banda con temas propios que hacíamos funk pop. Y después hacía covers en inglés y castellano. He pasado por muchos estilos, me gusta el pop, el soul, el funk, la fusión de estilos. Vocalmente me gusta experimentar, pero sigo componiendo y pensando en un futuro mostrar mis propias canciones”.

La Ficha

FESTIVAL SOLIDARIO MENDOZA CANTA POR LOS NIÑOS

Actúan: Diego Ansuini, Leo Rivero, Gabriela Fernández y Mario Galván, Chavela y Goma Pacheco.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Auditorio Alameda (San Martín 2030, Ciudad).

Entrada: un juguete. A beneficio de la Fundación Alameda.