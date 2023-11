Día de la música: por qué se celebra cada 22 de noviembre

Este miércoles se celebra el Día Internacional de la música. ¿Por qué? Porque coincide con el día en el que se conmemora la muerte de Santa Cecilia, considerada en todo el mundo como la patrona de los músicos. Esta efeméride se recuerda este día desde 1975 y fue proclamada como tal por el Consejo Internacional de Música.

En distintas partes del mundo se celebra con recitales en las calles y con distintas actividades para celebrar a la música, que tantas alegrías, recuerdos y nostalgia nos regala.

Quién fue Santa Cecilia

Cecilia fue una joven romana nacida entre fines del siglo II y comienzos del siglo III a.C., una época en la que el cristianismo era apenas tolerada en la sociedad, dado que el culto oficial todavía aún eran las deidades locales. Cecilia se aferró a la nueva fe que se extendía en el imperio. Pese a su voluntad de no querer casarse, sus padres la desposaron con un joven llamado Valeriano.

“Tengo que decirte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”, le dijo Cecilia a su esposo, manteniéndose así virgen.

Representación de Santa Cecilia, patrona de la música (web)

Su flamante esposo accedió y fue instruido y bautizado por el obispo de Roma, el papa Urbano I. Por la convicción del joven romano, también se bautizó su hermano, llamado Tiburcio. Una vez conversos, ambos se dedicaron a enterrar los cuerpos de cristianos que eran asesinados por las autoridades.

La persecución alcanzó a Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Los hombres fueron ejecutados por esgrimir la fe de Cristo. Cuando llegó el turno de la mujer, se le ordenó que volviera al culto de Júpiter, Marte y Juno, algo a lo que ella se negó, y que le valió una condena de muerte.

Cecilia logró sortear la muerte en sus dos primeras ejecuciones, en la que intentaron ahogarla y luego hundirla en agua hirviente. La tercera vez intentaron degollarla, y según dice el relato, tres veces falló la espada sobre la cabeza de la joven. La mujer sobrevivió tres días y al morir fue enterrada como cristiana por el papa Urbano.

El papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de los músicos en 1594, ya que había mostrado un amor especial hacia esta disciplina en sus cantos, los cuales le habían dado un contacto directo con Jesús, y le protegieron la vida en varias ocasiones.

Representación de Santa Cecilia y San Valeriano (Museo del Prado)

El día del músico en Argentina

Además del día de la música, el 23 de enero, en nuestro país, se celebra el Día del músico argentino. Esto es en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Esta fecha se instituyó en 2014, con la promulgación la Ley Nº 27.106.

El Flaco Spinetta, en un show en Córdoba en 2007.

