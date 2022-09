Desmesura y explosión de sentidos: cómo vive el público los shows de Fuerza Bruta

El huracán de Fuerza Bruta llegó a Mendoza para sacudir los cimientos artísticos de la ciudad durante 12 noches (desde el 20 de septiembre al 2 de octubre, excepto el lunes 26 que no dará función) con su show musical, acrobático y de performance denominado “Wayra”, en el Arena Maipú Stadium, todos los días a las 21.30. Hacía 10 años que no pisaban la provincia, la primera y única vez que Fuerza Bruta vino a Mendoza fue un fin de semana, allá por el 2012 y si bien tenía la misma esencia, era un show más pequeño, con menos integrantes.

Esta vez, además, el cuadro principal conocido como “El corredor” está encarnado por el mendocino Santiago Racca, que trabajó en films como “Desertor”, junto a Daniel Fanego, y encarnó a Carlos Menem Jr. en una serie que narra los acontecimientos que terminaron con su vida y que aún no se estrena.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Estoy en Fuerza Bruta desde hace 7 años, entré a los 22. En principio quedé de entre 2 mil personas que se presentaron al casting, después fueron siete etapas en las que fueron eliminando gente hasta que quedamos doce. Luego entrenamos dos meses y de los doce quedamos tres. Desde entonces estamos presentando shows sin parar, tres años en Recoleta y después viajando por el mundo” cuenta Santiago Racca a Los Andes.

Racca estudió actuación en Mendoza y luego decidió radicarse en Buenos Aires para terminar su formación. Allí, como todos los actores, se presentó a distintos castings esperando una oportunidad laboral que además lo ayudara a completar su formación.

“Estuve un año y medio sin volver. Me anoté para (el casting de) Fuerza Bruta y el día que llegué a Mendoza para visitar a mi familia después de tanto tiempo, me mandan un mail de Fuerza Bruta, avisándome que estaba preseleccionado para hacer la etapa presencial y debía presentarme al día siguiente” comienza a relatar. “Mi mamá me decía que fuera, pero no iba a llegar, así que le dije ‘Tranquila, el año que viene entro’. Y así fue, al otro año hice el casting y quedé”, cuenta hoy, un poco sorprendido de su suerte. “Tenía la certeza, aunque no se hacen casting todos los años. De hecho ese que hice yo fue uno de los últimos”.

En la charla, Santiago confesó que tampoco sabía qué era Fuerza Bruta y no comprendía, en aquel momento, el alcance que tendría en su vida. “Después cuando entré y lo vi, era un monstruo gigante”, recuerda.

La compañía tiene doce funciones programadas en Mendoza con su show "Wayra". Foto: Mariana Villa / Los Andes

Si bien tiene varios años de experiencia en el show y muchas giras internacionales, venir a su tierra implica una alegría y un desafío especial. “Desde que entré al elenco estoy pidiéndole al Universo que se haga en Mendoza. Es un show tan grande que requiere de varios factores para que se decida trasladarlo a una ciudad determinada, dos semanas nunca se hizo en una gira por el interior”, asegura. Y recuerda el debut del martes 20 “¡fue un showsazo! La gente estaba prendida fuego”.

Cómo es la experiencia

La característica principal del espectáculo está centrada en el despertar de los sentidos. Desde lo músical, lo sonoro, y lo visual, -con una puesta de luces extraordinaria, la canción de inicio y la creación de atmósferas con figuras lumínicas- hasta lo sensitivo táctil, con elementos como agua y aire corriendo por la sala, pasando por el impacto emocional que tienen algunas de las escenas en las que claramente se narra una historia.

“El mensaje puede ser interpretado por cada persona de manera diferente dependiendo la edad, en qué situación o qué experiencia esté atravesando en su vida. Por eso es tan lindo cuando charlamos con la gente y nos cuentan qué sintieron o qué significó para ellos. Es tan sensorial que cada uno recibe un mensaje diferente. Si bien el show tiene un guion y va por un camino, no se puede decir que es algo en particular porque cada uno lo interpreta de una manera distinta”, explica Camila Taranto, una de las actrices que participa actualmente y que formó parte del elenco que estuvo en 2012.

Pero no es una obra de teatro en sentido estricto. “Es vivir una experiencia parecida a estar en una fiesta, uno se va con la adrenalina por el cielo, baila, canta y se libera”, detalla Camila.

El show, en sus comienzos, se llamó simplemente Fuerza Bruta, pero luego, posterior a la gira que los trajo por primera vez a nuestra provincia, decidieron agregar actores y escenas. Así nació “Wayra”, que significa “viento” en quechua. “La incorporación de instrumentos musicales, los cantos, el hecho de tocar en vivo, el orden de las escenas ha variado y se han sumado nuevas. Si bien el diamante sigue siendo el cuadro de ‘El corredor’ y ‘La pìleta’”, explica Taranto.

Al ingreso, cuando el público se encuentra de pie y amuchado en el centro de la sala, se apagan las luces y comienza el show con la canción principal interpretada por cinco artistas que cantan “Wayra que sigue soplando, Wayra que sigue cantando, Wayra será, Wayra será”. El tema es tan impactante como pegadizo. De hecho, debido a la incontable cantidad de consultas acerca de dónde escuchar la música del espectáculo, Gaby Kerpel, creador musical, decidió comenzar a subirla a las plataformas (Spotify).

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Se llama Wayra porque es lo que representa el show, más allá de lo que representa para nuestra cultura argentina. Creo que tiene que ver con las sensaciones y con los elementos que se utilizan, como el viento, el agua, el baile de murga que es bien de la tierra y de nuestras raíces”, agrega la actriz.

La idea de crear esta puesta surgió del director de teatro Diqui James, quien junto a Alejandro García en la dirección técnica, y Fábio D’Aquila como coordinador general -además de Kerpel en la música-, dieron forma a esta magnífica obra que lleva más de seis millones de espectadores en más de 34 países y 58 ciudades.

El público como parte del show

La obra completa, lejos de tener al público de espectador, le permite -casi lo obliga- a interactuar con cada una de las secuencias. Algunas ocurren en el aire, otras en escenarios como torres móviles que requieren el desplazamiento del público y otras simplemente lo interpelan a gritos y sonidos de bocinas (tipo claxon) iniciando una de las interacciones más típicas de las muchedumbres argentinas: el pogo.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Los técnicos se merecen todos los aplausos porque están diez días antes montando y la gira se hace con grupos reducidos, así que entrena gente del lugar. Acá hay mendocinos que fueron entrenados y que están montando la estructura hace doce días” explica Santigo Racca.

Es que una de las escenas consiste en una piscina traslúcida y aérea que permite disfrutar de un juego entre las actrices que participan y el agua. Esta piscina se desplaza hacia el centro del salón, y queda literalmente encima del público. “Hay que construir una estructura dentro de la estructura y tiene que estar todo aceitado, porque una falla y puede haber riesgo de vidas” detalla Santiago. “Entonces es muy estresante la previa para que esté todo bien. Nosotros llegamos dos días antes del estreno para el ensayo general artístico y técnico y ya tiene que estar todo montado”.

Cupo femenino

Una de las cuestiones destacables es que la mayoría de los integrantes son mujeres. Y son ellas las que llevan las escenas acrobáticas. “Es cierto que predominan las mujeres en esas escenas grupales y me parece que está buenísimo, pero los hombres tienen protagonismo en ‘El corredor’ que es un gran desafío y creo que está equiparado”, sostiene Camila, aunque una vez, contó, el papel de El Corredor fue interpretado por una mujer.

Así es el show Wayra que presenta Fuerza Bruta en el Estadio Arena Maipú. Foto: Mariana Villa / Los Andes

En cuanto a la visita de Santiago Racca a Mendoza, asegura que utiliza cada minuto libre para hacer de guía turístico a sus compañeros de elenco. “Estoy en eso, intentando llevarlos la máxima cantidad de veces a lugares disponibles, bodegas y todo lo que hay que es hermoso”.

La exigencia física de los actores

Sin embargo, el tiempo libre es escaso. Los dos años de pandemia que los mantuvo parados y la exigencia física que tienen algunos de los cuadros, requiere entrenamiento contínuo aún antes del show.

“El arnés es algo que se entrena de manera muy ardua, tuve que aprender a bailar murga y usar arnés” cuenta Camila que tiene, sobre todo, formación actoral. “Lo que más se busca como performer de Fuerza Bruta es la energía, qué podés transmitir al espectador y cuál es tu tinte. Ninguno es igual al otro y todos tienen algo diferente para ofrecer. Eso puede venir desde una cuestión más física o más actoral, pero la esencia de lo que se busca en los castings es muy clara” asegura.

Por su parte, Santiago recordó que durante la pandemia no pudo mantener el entrenamiento, pero además, hace poco volvieron a poner la obra en escena, por lo que la exigencia es mayor. “Fue tremendo. Después de dos años hicimos cinco semanas en Buenos Aires y esta sería la sexta semana. Y volver a poner el cuerpo fue duro, perdés el ritmo, la costumbre y cuando volvimos teníamos dos años más (de edad) todo eso suma”, remarca.

La puesta permanecerá hasta el 2 de octubre (excepto el 26) y las entradas pueden adquirirse por tuentrada.com o en la boletería del Arena Maipú. Los precios oscilan entre los 3.200 y los 4.400 pesos dependiendo del día y la forma de compra.