“Desde Cero”: de qué se trata la desgarradora historia de amor de Netflix

A veces, pedimos y deseamos un amor para siempre, pero la vida tiene otros planes y la noción temporal de “siempre” toma otra perspectiva.

El 21 de octubre, Netflix estrenó esta serie que ya cautivó y enamoró a quienes ya la vieron. Si estás en duda de verla o no, dale para adelante, no te vas a arrepentir. Eso sí, un paquetito de pañuelos descartables al lado no está de más.

CUÁL ES LA TRAMA DE “DESDE CERO”

Una mujer viaja a Italia y un día, sin querer, conoce el amor. Tal vez suene a una edulcorada comedia romántica de Nora Ephron, pero hay una historia real que la ampara y hace que los personajes traspasen la pantalla.

Amy Wheeler es una joven estudiante de derecho que ama el arte y decide viajar a Italia para respirar el arte renacentista de cerca.

Un día conoce a Lino. Él es Chef. Lo demás se cuenta solo. Él le va a cocinar y no hay nada más romántico que alguien te cocine. A veces cuando hablan de platos afrodisíacos se olvidan de lo más importante: el arte de cocinar, en sí mismo. Pocas cosas son más seductoras que esa persona de quien estás enamorado o enamorada te cocine (con amor, claro. No el bife del mediodía y a las apuradas porque hay que seguir trabajando).

La emotiva serie de Netflix basada en una historia real

Bueno, el amor ya pegó, pero hay un temita: la distancia. Tanto es que se quieren que él deja todo y la sigue a ella hasta Estados Unidos.

Todo es amor y besos, hasta que el desapego empieza a doler. Él no se siente cómodo en otro país, en otra cultura. Aparecen los primero roces.

Pero la verdadera dificultad llega de la peor manera. Un diagnóstico devastador pone a prueba el amor y la fe. El resto te lo dejo a vos, no te voy a contar todo.

QUIÉN ES TEMBI LOCKE

Tembi es actriz, mamá y escritora, según su biografía de Instagram. En cine participó de alguno títulos no muy exitosos, a excepción de Tonto y Re tonto. En televisión participó de series como CSI N.Y, Bones, Castle, NCIS y una pequeña participación en Friends.

La nueva serie de Netflix, Desde Cero, está basada en la historia real de la actriz

El reconocimiento mundial llegó de la mano de su novela autobiográfica “From the scratch”, que narra su historia de amor con su marido, el chef italiano Rosario Gullo.

La nueva serie de Netflix relata la historia real de la actriz Tembi Locke y su marido, Rosario Gullo

FROM SCRATCH, EL LIBRO

La página oficial de Tembi, describe el From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home como una conmovedora y transformadora historia de amor intercultural ambientada en el campo siciliano como telón de fondo, sobre cómo una mujer descubrió los poderes curativos de la comida, la familia y la gracia inesperada en su hora más oscura.

El libro, además, contiene 16 recetas extraídas de las aventuras culinarias de Tembi y Saro. Es un bestseller del New York Times y la elección del Club de Lectura de Reese.

LAS MUJERES DETRÁS DE “DESDE CERO”

Justamente Reese Witherspoon es una de las mujeres fundamentales en la vida de Tembi. Ella fue quien la alentó a contar su historia y se convirtió en la productora ejecutiva.

Reese Witherspoon se convirtió en la actriz con más dinero del mundo

Reese fundó Hello Sunshine justamente para eso, para poner en foco las historias de, por y para mujeres. “Es una compañía de medios que pone a las mujeres en el centro de cada historia que creamos, celebramos y descubrimos. Contamos historias que amamos, de grandes a pequeñas, divertidas a complejas, todas arrojando luz sobre dónde están las mujeres ahora y ayudándolas a trazar un nuevo camino hacia adelante” dice la productora en su página web.

Saldaña es otra de las productoras, junto con Attica, la hermana de Tembi. Nzingha Stewart es la directora de esta serie que desde su estreno se ubicó entre las más vistas de la plataforma.