Dejó las jeringas por la espátula: así es la vida de Antonio, uno de los chefs más queridos de MasterChef

Antonio, el carismático participante de la reciente edición de MasterChef, logró cautivar al público con su sencillez, talento y orígenes humildes. Detrás de su apasionada participación en el reality, se esconde una vida llena de dedicación.

A través de sus redes sociales, Antonio comparte su pasión por la gastronomía con miles de seguidores. En plataformas como TikTok e Instagram, muestra sus últimas creaciones detrás de las hornallas, deleitando a su fandom con recetas innovadoras.

Antonio dejó de lado su carrera para enfocarse en su pasión.

No obstante, si bien su paso por MasterChef es lo que está copando su contenido en redes, no es lo único que presenta en las plataformas. Antonio también comparte momentos de diversión y alegría, subiendo videos en los que baila al ritmo de música urbana y pop.

Su amor por la cocina lo hizo dejar de lado sus estudios

La pasión de Antonio por la cocina se remonta a su infancia en Salta. Criado en un entorno familiar donde la comida casera y tradicional era una constante, el joven de 19 años experimentó sabores y técnicas gastronómicas que lo hicieron investigar e incursionar en este plano.

Aunque Antonio López estaba estudiando enfermería, decidió dar un giro en su vida y perseguir su sueño de dedicarse profesionalmente a la cocina. Su participación en MasterChef le ha abierto las puertas para lograrlo y por eso no desaprovecha las oportunidades.

Si bien ya reside en Buenos Aires, su amor por la cocina fue una complicación ya que apenas llegó, Antonio no tenía ni una sartén para poder cocinar.

“Poco a poco fui armando mi cocina. Aún me faltan muchas cosas, pero poco a poco iremos progresando. El primer paso no te lleva a dónde quieres ir, pero te saca de donde estás. Lo bueno de comenzar desde abajo es que sabes donde no quieres acabar”, expresó en un video hace algunas semanas.

