De qué se trata y cuándo estrena “El país de los sueños”, la nueva película de Jason Momoa en Netlix

Una bestia. Mitad hombre, mitad bestia. Así es el papel de Jason Momoa en la nueva película de Netflix que tiene fecha de estreno para el 18 de noviembre. Este jueves, la plataforma lanzó el tráiler oficial del film.

El país de los sueños es una película dirigida por Francis Lawrence, el director detrás de hitazos como Constantine, Soy Leyenda, Agua para elefantes y casi toda la saga de Los juegos del hambre. El elenco, además de Momoa, está compuesto por Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler y Weruche Opia.

¿De qué se trata? Una niña vive con su papá en un faro. Él se muere y la nena va a vivir a la casa de su tío. Una noche, la nena viaja, de manera mágica, al mundo de los sueños en donde conoce a Flip, una curiosa criatura con la que va a vivir interesantes aventuras.

El detrás de escena de la nueva película de Netflix

La película dura casi dos horas y tiene un equipo increíble detrás de cámara. Con trajes hermosos, maquillaje impactante y unos escenarios espectaculares, esta película tiene todo para convertirse en un gran éxito.

El país de los sueños, un homenaje al cómic de inicios del siglo XX

Esta película está basada en un personaje que nació en 1905 de la mano del dibujante estadounidense Winsor McCay. Little Nemo primero apareció en una tira conocida como Dream of the Rarebit Fiend, hasta que tuvo vuelo propio en Little Nemo in Slumberland. La historieta estuvo en circulación hasta 1927.

Nemo, el personaje en el que se basó la nueva película de Momoa en Netflix

En la tira, Nemo tenía grandes aventuras y siempre despertaba en el último cuadro. El personaje fue fuente de inspiración para una gran cantidad de realizaciones, desde cine hasta videojuegos. La primera película de Nemo se estrenó en 1984 y es de origen británico. El único vínculo con la tira de McCay es el niño que vive aventuras en pijamas, el resto es una gran reinterpretación del realizador, de otros cuentos.

Luego vendría una película animada en 1989, una coproducción entre Estados Unidos y Japón, conocida como Little Nemo: Adventures in Slumberland. Un año después, Nintendo lanzó Little Nemo: The Dream Master.

Momoa reconoció que aceptó trabajar en este proyecto por sus hijos. El actor de Aquaman, Games of Thrones y Dune, reveló en una entrevista con la revista People que sus hijos son fanáticos del cómic en el que se inspiró la película.

El actor señaló que además leyó la novela Oliver Twist de Charles Dickens para inspirarse y dar vida a su personaje en esta producción. Adelantó que su interpretación de Flip está fuertemente inspirada en el personaje Artful Dodger, el carterista de la obra literaria del escritor británico fallecido en 1870.

Jason Momoa es Flip en la nueva película de Netflix

“Tengo que decir que interpretar este papel realmente me abrió la mente. De hecho, pude verlo con mis hijos. Es raro cuando rompes a llorar viendo tus propias producciones. Me dejó alucinado y estaba muy emocionado. Este papel me permitió ser realmente libre y el personaje es muy divertido”.